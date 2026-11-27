L’ARAN ha aggiornato la guida operativa per il calcolo dei permessi sindacali, recependo le disposizioni del CCNQ del 14 ottobre 2026.
Per le istituzioni scolastiche ed educative, il monte ore annuale spettante alla RSU è pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Per determinare il contingente del 2027, pertanto, occorrerà considerare il personale in servizio al 31 dicembre 2026.
Ad esempio:
|Dipendenti computabili
|Monte ore annuale RSU
|60
|25 ore e 30 minuti
|80
|34 ore
|100
|42 ore e 30 minuti
|120
|51 ore
|150
|63 ore e 45 minuti
|200
|85 ore
L’ARAN ricorda che il contingente è attribuito alla RSU nel suo complesso e non ai singoli componenti.
La RSU gestisce autonomamente i permessi, mentre spetta all’istituzione scolastica verificare che non venga superato il limite annuale assegnato.