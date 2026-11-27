In un intervento pubblicato dal Corriere della Sera, Anna Rosa Besana, docente di Lettere in pensione, e Rossella Gattinoni, docente di lettere in un liceo della provincia di Lecco, riflettono sul cosiddetto monomestre, cioè la valutazione in un unico periodo al posto di trimestri o quadrimestri. Si tratta, va chiarito, di un pensiero delle due autrici.

Perché il periodo unico piace

Secondo Besana e Gattinoni, negli ultimi anni il monomestre ha raccolto un discreto consenso perché guarda alla crescita personale e al benessere degli studenti più che agli adempimenti burocratici. Distribuire le verifiche sull’intero anno eviterebbe la concentrazione di prove in momenti critici, fonte di stress e ansia, e permetterebbe recuperi tempestivi in un’ottica di monitoraggio continuo. Senza le scadenze del primo quadrimestre e il rush finale di maggio, scrivono, la valutazione potrebbe diventare parte di un percorso. Anche il voto finale, a loro avviso, non dovrebbe derivare dalla media matematica ma dal cammino individuale riconosciuto dal docente. La formula sembrerebbe particolarmente adatta alle classi prime delle superiori.

Cosa dice la legge

Le autrici ricordano però che molte scuole stanno valutando la scelta per i prossimi anni, ma fin da subito sono emerse criticità: il testo unico della scuola prevede infatti due o al massimo tre periodi di valutazione. Con un solo periodo, uno studente non ammesso alla classe successiva potrebbe rivolgersi al Tar, sostenendo che l’unica valutazione finale abbia pesato sulla bocciatura, e vedere annullato lo scrutinio per l’assenza di valutazioni intermedie. Dopo l’entusiasmo iniziale, osservano, alcune scuole hanno fatto marcia indietro.

Il rischio di essere sommersi dalla burocratica

Per le due docenti il punto è riassunto in una frase: “E qui casca l’asino”. Valorizzare la funzione della scuola, spiegano, contrasta con obblighi di legge spesso datati, che spingono l’insegnamento verso la deriva burocratica. Dal punto di vista pedagogico ritengono corretto non esagerare con le valutazioni e lasciare agli studenti il tempo di trovare il proprio stile di studio, mentre verifiche intempestive servirebbero solo a mettersi al riparo da eventuali ricorsi. Le leggi nascono per razionalizzare e togliere discrezionalità, concludono, ma resta il dubbio che pianificare tutto renda la scuola migliore e risponda ai bisogni di studenti sempre più fragili.