Il Consiglio di Stato (Sezione Settima), con la sentenza n. 8176 del 10 novembre 2026, ha confermato la legittimità della mancata ammissione al secondo anno di un Liceo Scientifico, respingendo l’appello proposto dai genitori di uno studente iscritto al primo anno.

La pronuncia affronta un tema di forte interesse per le famiglie e per il personale docente: il valore delle comunicazioni informali con i docenti e il peso dei problemi di salute non formalizzati ai fini della promozione.

5 materie sotto e le comunicazioni con la docente di latino

Lo studente era stato non ammesso alla classe successiva con valutazione insufficiente in cinque discipline fondamentali: matematica e informatica (4), latino (4), inglese (4), scienze naturali (5) e disegno e storia dell’arte (5).

I genitori avevano impugnato la bocciatura (dapprima dinanzi al TAR Toscana e poi in appello), sostenendo che la scuola non avesse tenuto conto dello stato di salute dell’alunno. A supporto della propria tesi, la famiglia aveva evidenziato una comunicazione scritta della professoressa di latino, la quale dichiarava di essere a conoscenza delle difficoltà legate alla salute dello studente. Secondo i ricorrenti, tale apertura avrebbe generato un legittimo affidamento e avrebbe dovuto spingere l’istituto a predisporre un percorso didattico personalizzato anziché limitarsi alla conta aritmetica dei voti.

La decisione dei giudici

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello interamente infondato, confermando quanto già stabilito in primo grado dal TAR:

le interlocuzioni e le rassicurazioni informali intercorse tra la famiglia e un solo insegnante non impegnano l’istituto scolastico nel suo complesso e non creano alcun vincolo legale idoneo a superare un quadro di insufficienze grave e diffuso; la presunta patologia dell’alunno è rimasta generica e non specificata nei dettagli, senza alcuna documentazione che ne dimostrasse il reale impatto sul rendimento scolastico o che imponesse alla scuola l’obbligo di redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP); la decisione di bocciatura risulta sorretta da un giudizio ampio ed esauriente che evidenzia non solo le lacune disciplinari, ma anche la scarsa efficacia del metodo di studio e la mancanza di motivazione. La ripetenza è stata dunque considerata una misura opportuna per consentire al ragazzo di recuperare le competenze di base necessarie per proseguire il percorso liceale.

Quale lezione per scuole e famiglie?

La sentenza ribadisce due principi cardine nell’ambito del contenzioso scolastico: