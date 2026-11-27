“Facebook, Instagram, TikTok e altri social network: regole e limiti per il dipendente pubblico”. Sarebbe questo, secondo Open, l’oggetto di una circolare dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, emanata lo scorso 12 ottobre e recapitata ai dirigenti delle scuole statali, che sta suscitando un vivace dibattito. Sul tavolo, infatti, ci sarebbero anche sanzioni per gli insegnanti, qualora i post affidati ai social fossero ritenuti “potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare”.

“Quando un insegnante scrive un post sui social, da casa e fuori dall’orario di lavoro, può avere conseguenze disciplinari”, si legge nell’articolo. “Il 27 ottobre, dodici senatori del Pd hanno chiesto ai ministri Giuseppe Valditara e Paolo Zangrillo di chiarire la portata della circolare“. Il rischio, sostengono i parlamentari dem, è gli insegnanti “rinuncino a denunciare sui social la mancanza di personale, i problemi legati al precariato o le condizioni degli edifici scolastici”.

“Nell’interrogazione”, riporta ancora la testata, “i parlamentari richiamano gli articoli 21 e 33 della Costituzione, che tutelano la libertà di espressione e insegnamento, e chiedono al governo di intervenire per evitare che nelle scuole si crei ‘un clima di autocensura‘”. La circolare, infatti, riguarderebbe “anche ai contenuti che riguardano solo indirettamente il proprio lavoro o le persone con cui si entra in contatto a scuola”.

Il giornale dà conto della risposta del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, secondo cui “prima dell’emanazione della circolare, all’Usr erano arrivate segnalazioni su contenuti social“. Per il Governo, il documento “non ha introdotto nuovi divieti, ma ha ricordato ai dipendenti quelli già previsti dalla normativa”. A questo proposito, “la circolare si rifà al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, modificato dal governo Meloni nel giugno del 2023”, con l’introduzione di un articolo dedicato ai social.

“Chi lavora nella Pubblica amministrazione deve fare attenzione affinché le opinioni espresse sui propri profili non vengano attribuite all’ente di appartenenza”, conclude Open. “Ma il decreto prevede anche che il dipendente si astenga da commenti che possano nuocere al ‘prestigio, al decoro o all’immagine‘ dell’amministrazione per cui lavora o della pubblica amministrazione in generale”.