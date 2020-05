Personale ATA, come fare per migliorare il punteggio con le certificazioni informatiche

A seguito della riattivazione delle procedure, da parte del M.I. con nota 10588 del 29 aprile 2020, gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi riferiti alla indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per le graduatorie a. s. 2020-21 (cd. 24 mesi ATA).

Le funzioni POLIS per trasmettere le domande saranno disponibili fino al 3 giugno 2020

In vista della procedura, è bene provare ad aumentare il proprio punteggio con nuove certificazioni. Come fare?

La Tecnica della Scuola è Ei-Center, centro autorizzato al rilascio di certificazione EIPASS. Pertanto ti propone di aumentare il punteggio con uno dei corsi Eipass.

Abbiamo un’offerta dedicata proprio al personale ATA (CLICCA QUI)

Il personale ausiliario che sa utilizzare il computer ed internet è una risorsa per dirigenti, docenti e colleghi, potendo ricoprire incarichi pratici importanti all’interno dell’istituto e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per chi volesse arricchire il proprio bagaglio, è possibile consultare l’intera offerta formativa (CLICCA QUI)