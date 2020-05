Concorsi 24 mesi ATA, domande entro il 3 giugno: i bandi

A seguito della riattivazione delle procedure, da parte del M.I. con nota 10588 del 29 aprile 2020, gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi riferiti alla indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA per le graduatorie a. s. 2020-21 (cd. 24 mesi ATA).

Le funzioni POLIS per trasmettere le domande saranno disponibili fino al 3 giugno 2020.

Ecco i bandi pubblicati dagli USR:

Profili professionali

La procedura concorsuale viene indetta per soli titoli per i seguenti profili professionali:

assistenti amministrativi;

assistenti tecnici;

cuochi;

infermieri;

guardarobieri;

collaboratori scolastici;

addetti alle aziende agrarie.

Requisiti

Per partecipare alle procedure concorsuali il richiedente deve aver svolto due anni di servizio presso la scuola statale ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; inoltre, il servizio deve essere stato prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.