Personale ATA graduatoria 24 mesi:Requisiti, domanda, riserve e precedenze

Con nota del 15 aprile 2026 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha disposto che gli USR entro martedì 21 aprile 2026 pubblicano i bandi riguardanti i concorsi per soli titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie per l’accesso ai ruoli provinciali dei profili professionali del personale ATA validi per l’anno scolastico 2026/2027.

Finalità dei bandi

I bandi regionali hanno il fine di costituire le graduatorie provinciali permanenti per ogni singolo profilo del personale ATA da utilizzare per le immissioni in ruolo fino alla copertura dei posti vacanti e disponibili autorizzati e per le supplenze annuali per l’a.s. 2026/2027.

Requisiti per i candidati che accedono per la prima volta

Possono fare domanda, per accedere nelle graduatorie ATA 24 mesi, gli aspiranti che entro la data di scadenza, prevista per il 19 maggio 2026, abbiano maturato 24 mesi di servizio o 23 mesi 16 giorni nelle scuole statali e siano in possesso: del titolo di studio richiesto per lo specifico profilo per il quale si produce la domanda e, ad esclusione del profilo di collaboratore, della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD).

Requisiti per i candidati già inseriti nella graduatoria 24 mesi

I candidati già inseriti nella graduatoria permanente 24 mesi del personale ATA, per i quali non è richiesta la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) è previsto l’aggiornamento del punteggio e la valutazione di eventuali titoli conseguiti successivamente all’aggiornamento effettuato nel 2025 per l’anno scolastico 2025/2026 e comunque conseguiti entro il 19 maggio del 2026.

Modalità presentazione della domanda

Gli aspiranti che intendono presentare la domanda sia per l’aggiornamento, sia per nuovo inserimento potranno farla esclusivamente in modalità telematica dal 28 aprile al 19 maggio attraverso il servizio di “Istanze on Line (POLIS)” disponibile al seguente link indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Il servizio è raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it) .

Precedenze e riserve

Nel modello di domanda è prevista la compilazione di un’apposita sezione denominata “Modello H: Attribuzione priorità” per il personale che intende usufruire dei benefici previsti dall’articolo 21 e dall’articolo 33, commi 5, 6 e 7 della legge n. 104/1992.



Le dichiarazioni concernenti i titoli di riserva e l’attribuzione della priorità nella scelta della sede, devono essere riformulate dai candidati che presentino domanda di aggiornamento, qualora non dovessero essere riconfermate, s’intendono non più possedute.



Inoltre è prevista una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito.

Valutazione servizio prestato su profilo superiore

I servizi prestati su un profilo professionale immediatamente superiore sono considerati validi sia ai fini della maturazione del requisito dei 24 mesi, sia ai fini del punteggio.

Scelta delle sedi

Per quanto riguarda la scelta delle istituzioni scolastiche, per essere inserite nelle graduatorie di prima fascia, la domanda va fatta sempre in modalità telematica dopo la pubblicazione delle graduatorie permanenti e di una circolare esplicativa delle modalità, dei tempi e degli aspetti specifici della procedura on-line.