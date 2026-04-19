Graduatorie ATA 24 mesi 2026/2027: La domanda per l’inserimento o per l’aggiornamento va presentata nella stessa provincia

La procedura per inserirsi nella graduatoria ventiquattro mesi o per aggiornare il punteggio già posseduto per chi è già inserito, prevede la presentazione della domanda in modalità telematica dal 28 aprile al 19 maggio, pena l’esclusione, attraverso il servizio di “Istanze on Line (POLIS)” disponibile al seguente link indirizzo https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Il servizio è raggiungibile direttamente dall’home page del sito internet del Ministero (www.mim.gov.it), sezione Servizi.

Candidato per l’inserimento

La domanda di ammissione del candidato che concorre per essere inserito per la prima volta, nella graduatoria permanente provinciale ventiquattro mesi, deve essere presentata esclusivamente nella provincia in cui è già inserito, a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee relative al medesimo profilo professionale cui concorre e nella provincia ove opera.

Candidato per l’aggiornamento

La domanda di aggiornamento del candidato già inserito nella graduatoria permanente provinciale ventiquattro mesi, deve presentata esclusivamente nella provincia in cui ha prestato servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale in cui è istituito l’organico concernente il profilo professionale richiesto.

Procedura per cambio provincia

Il candidato iscritto in prima fascia o in terza fascia, che dovesse decidere di cambiare provincia, potrà farlo esclusivamente applicando la seguente procedura:

• Cancellarsi dalla graduatoria permanente o dalla graduatoria di terza fascia, presentando richiesta di cancellazione tramite istanze on line POLIS;

• Fare domanda per iscriversi nella terza fascia della nuova provincia; avendo i requisiti per il profilo interessato;

• Iscriversi successivamente alla graduatoria permanente 24 mesi per il profilo di competenza nella nuova provincia prescelta.