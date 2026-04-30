Elenchi regionali 2026/2027: Requisiti specifici e generali, modalità di presentazione della domanda

Il decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026, in risconto all’articolo 2, comma 2, del decreto n° 45del 2025 e alle modifiche successive introdotte dal decreto 19 del 19 febbraio 2026, ha disciplinato le modalità di costituzione e di funzionamento degli elenchi regionali finalizzati, in subordine allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente, all’attribuzione di contratto a tempo indeterminato per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Requisiti specifici

Possono presentare domanda d’iscrizione agli elenchi regionali i candidati che hanno, oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego previsti dalla normativa vigente, le seguenti prerogative:

• Aver partecipato a uno dei concorsi ordinari banditi dal 2020 in poi o al concorso straordinario bandito con decreto n. 510 del 23 aprile 2020, per posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria o secondaria, e comunque con le graduatorie di merito pubblicate entro il 10 dicembre del 2025;

• Aver conseguito il punteggio minimo di 70/100 nella prova orale; (Per le classi di concorso per le quali è previsto anche lo svolgimento della prova pratica, il punteggio è dato dalla media aritmetica tra il voto del colloquio e quello della prova pratica);

• Non avere un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Dichiarazioni da fare contestualmente alla domanda

All’atto della presentazione della domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) Il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale, l’indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, il numero telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui il candidato chiede di ricevere eventuali comunicazioni;

2) Il bando di concorso e la classe di concorso o tipologia di posto sulla base di quale intende iscriversi agli elenchi regionali e qualora si dovesse partecipare per più classi di concorso o tipologie di posto, la dichiarazione dovrà essere ripetuta per ciascuna di esse;

3) L’abilitazione riguardante la specifica classe di concorso;

4) L’eventuale diritto alla riserva prevista dalla Legge n. 68 del 1999;

Requisiti generali

Oltre ai requisiti specifici i candidati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti per l’accesso al pubblico impiego:

• La cittadinanza italiana;

• Il godimento dei diritti civili e politici;

• La posizione nei riguardi del servizio di leva;

• Il comune d’iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della decadenza o della cancellazione;

• L’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;

• Di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo, dovranno specificare quali);

• Di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo, dovrà specificare quali);

• Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione

• Di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari,

• Di essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

La mancanza di una delle suddette dichiarazioni comporterebbe l’annullamento della domanda.

Modalità presentazione della domanda

I candidati possono iscriversi negli elenchi regionali presentando la domanda unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre avere una delle seguenti credenziali: (SPID) o (CIE) oltre a essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso: “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”.

Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.