Indire neoassunti, disponibili gli atti per il periodo di formazione e prova

Sulla piattaforma Indire dedicata al periodo di formazione dei docenti neoassunti nell’a.s. 2025/26 è online la modulistica di supporto rivolta a Dirigenti scolastici, Docenti neoassunti e Tutor.
Si tratta di una raccolta di modelli di atti formali curata dal Dott. Max Bruschi (DT USR Piemonte).
I materiali offrono una guida pratica per la gestione degli adempimenti normativi legati al periodo di formazione e prova.
Indire fa presente che “i modelli non sono obbligatori né vincolanti, ma costituiscono un supporto operativo che ogni istituzione scolastica può liberamente adattare e personalizzare”.