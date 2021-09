Pfizer vaccino 5-11 anni efficace. Il Ceo Bourla: casi Covid pediatrici aumentati del 240%

Il vaccino Pfizer è efficace e sicuro per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Pfizer e BioNTech hanno annunciato oggi i risultati di uno studio di fase 2/3 che mostra per il loro vaccino anti Covid “un profilo di sicurezza favorevole e una robusta risposta” in termini di anticorpi neutralizzanti nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, utilizzando un regime a due dosi inferiori a quelle adoperate sui soggetti di età pari o superiore a 12 anni.

Albert Bourla, presidente e Ceo di Pfizer, a fronte dell’aumento dei casi Covid in età pediatrica, dichiara: “Siamo ansiosi di estendere la protezione offerta dal vaccino alla popolazione più giovane, soggetta all’autorizzazione regolatoria, mentre seguiamo la diffusione della variante Delta e la sostanziale minaccia che rappresenta per i bambini”.

“Da luglio i casi pediatrici di Covid sono aumentati di circa il 240% negli Stati Uniti, evidenziando la necessità di vaccinazione” da un punto di vista di salute pubblica, aggiunge.

Presto i dati sul loro vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni verranno presentati da Pfizer e BioNTech all’agenzia statunitense Food and Drug Administration (Fda) e all’Agenzia europea del farmaco Ema, ma anche ad altri enti regolatori, in vista dell’autorizzazione, mentre si continuano ad accumulare dati di sicurezza ed efficacia su questa fascia di età.

Vaccino 2-5 anni

Peraltro sono attesi entro la fine dell’anno i risultati del vaccino nei bambini di età inferiore ai 5 anni.