Piano estate, per alcuni finanziamenti bisogna presentare domanda: le scadenze

Sono essenzialmente tre le fonti di finanziamento del cosiddetto Piano scuola estate 2021: il D.L. Sostegni, il PON Apprendimento e socialità e l’avviso Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa.

Per quanto riguarda il D.L. Sostegni, le risorse, per un totale di 150 milioni di euro, sono state erogate direttamente alle scuole, mentre nel caso dei PON (320 milioni) e dell’avviso di cui al DM 48/2021 (40 milioni) i finanziamenti saranno stanziati a seguito della partecipazione delle scuole ai relativi bandi, in scadenza nei prossimi giorni.

Avviso per il contrasto alle povertà educative

40 milioni di euro saranno assegnati sulla base di un Avviso pubblicato dal MI il 14 maggio: le scuole dovranno manifestare il loro interesse a ricevere i fondi destinati a Istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) che si trovano in contesti di maggior svantaggio o fragilità nelle competenze e dove si riscontrano più alti tassi di dispersione.

Ogni scuola potrà ottenere un massimo di 40.000 euro, nel caso di istituzioni scolastiche con un numero pari o superiore a 600 alunni frequentanti, e di 30.000 euro con un numero di alunni frequentanti inferiore a 600.

Le istituzioni scolastiche potranno candidarsi esclusivamente attraverso una piattaforma dedicata entro le ore 12.00 del 25 maggio 2021.

PON Apprendimento e socialità

A completare lo stanziamento dedicato al Piano Estate 2021, ci sono i 320 milioni di fondi PON, utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali. Il termine per la candidatura dei progetti è il prossimo 21 maggio. Le risorse, di cui circa il 70% è destinato alle regioni del Sud, potranno essere spese sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, nella logica di un piano di trasformazione che partirà dall’estate e proseguirà durante il prossimo anno scolastico.