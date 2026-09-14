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14.09.2026

Piano Formativo sulle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo d’istruzione

Salvatore Pappalardo
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Indice
Fase nazionale
Modalità d’iscrizione al primo modulo
Modalità d’iscrizione al secondo modulo
Fase regionale

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito con la nota n° 4693 dell’11 settembre 2026 intende avviare un piano formativo nazionale rivolto ai dirigenti tecnici, ai dirigenti scolastici e al personale docente delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, sulle nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo strutturato in una prima fase nazionale e una seconda fase regionale.

Detto piano sarà presentato il 16 settembre 2026 dalle ore 9:00 alle 13:00 in un evento nazionale a Roma, trasmesso in diretta streaming sul sito del MIM https://www.mim.gov.it.

Fase nazionale

Il percorso formativo si articola in una fase nazionale erogata online in modalità asincrona sulla piattaforma “Scuola Futura” e comprende due moduli teorici per una durata complessiva di 20 ore di formazione.

  • Un primo modulo teorico generale unico per tutti i partecipanti;
  • Un secondo modulo specifico, diversificato per i dirigenti tecnici e scolastici; docenti infanzia; docenti primaria, docenti secondaria di I grado.

Modalità d’iscrizione al primo modulo

L’iscrizione al primo modulo deve essere effettuata al link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it, premendo il tasto “Accedi”, utilizzando i servizi di autenticazione SPID, CIE o Eidas e cercando il percorso con ID. 442469 denominato “Principi organizzatori delle indicazioni nazionali.”  “Modulo teorico generale”, cliccando su “Candidati” e attendendo la conferma della candidatura.

Le iscrizioni saranno accolte sulla piattaforma dal 16 settembre 2026 e si concluderanno entro le ore 23.59 del 30 novembre 2026.

Modalità d’iscrizione al secondo modulo

L’iscrizione e la frequenza al secondo modulo specifico è consentito esclusivamente dopo aver completato il primo modulo teorico generale e conseguito il relativo attestato per il cui rilascio è necessario completare interamente il percorso, incluso il questionario di feedback. Il rilascio dell’attestato non è immediato, ma avviene entro 48 ore dalla conclusione del corso.

Fase regionale

La seconda fase a livello regionale, in continuità con la formazione nazionale online, è organizzata dagli Uffici Scolastici Regionali, in collaborazione con le scuole polo e con l’ausilio delle équipe formative territoriali, prevede l’attivazione di laboratori pratici in presenza con l’obiettivo di promuovere praticamente nei corsisti:

  • La costruzione di curricoli verticali;
  • La progettazione di Unità di apprendimento per aree disciplinari;
  • La sperimentazione di pratiche didattiche innovative;
  • La riflessione professionale e il confronto tra i diversi gradi di scuola.
  • La fase regionale sarà supportata dalla Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione (SAFI), che garantirà il presidio tecnico‑scientifico sugli aspetti metodologici prioritari
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