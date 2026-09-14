Formazione incentivata per i docenti, scadenza iscrizioni 15 settembre: i corsi potranno essere frequentati su Scuola Futura fino al 31 dicembre 2026

C’è tempo fino a domani, 15 settembre 2026, per iscriversi ai percorsi di formazione volontaria incentivata rivolti ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo nelle scuole.

A ricordarlo è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha comunicato l’avvio, per l’a.s. 2025/2026, della terza annualità del primo ciclo triennale, della seconda annualità del secondo ciclo triennale e della prima annualità del terzo ciclo triennale della formazione continua incentivata.

Chi può partecipare

I percorsi sono destinati ai docenti di ruolo impegnati in funzioni di supporto e coordinamento previste dal PTOF. Per le annualità successive alla prima è necessario aver concluso positivamente i percorsi precedenti con il conseguimento dell’attestato. La prima annualità del terzo ciclo è invece rivolta, tra gli altri, a tutor e orientatori, collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di plesso e di progetto che non abbiano partecipato o concluso positivamente i precedenti cicli.

Iscrizioni fino al 15 settembre

La finestra per le iscrizioni resta aperta fino al 15 settembre 2026. I tre percorsi potranno essere frequentati sulla piattaforma Scuola Futura fino al 31 dicembre 2026.

La formazione si svolge interamente online e in modalità asincrona, ha una durata complessiva di 30 ore per ciascuna annualità ed è su base volontaria, con attività svolte al di fuori dell’orario di insegnamento.

La tabella riepilogativa allegata alla nota conferma per tutti e tre i percorsi la medesima scadenza del 15 settembre per le iscrizioni e il termine del 31 dicembre 2026 per la fruizione.