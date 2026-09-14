Registrati
Diretta video

Assicurazione sanitaria docenti e Ata - Tutorial video

Docenti
14.09.2026

Formazione incentivata per i docenti, scadenza iscrizioni 15 settembre: i corsi potranno essere frequentati su Scuola Futura fino al 31 dicembre 2026

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Chi può partecipare
Iscrizioni fino al 15 settembre

C’è tempo fino a domani, 15 settembre 2026, per iscriversi ai percorsi di formazione volontaria incentivata rivolti ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e coordinamento didattico e organizzativo nelle scuole.

A ricordarlo è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha comunicato l’avvio, per l’a.s. 2025/2026, della terza annualità del primo ciclo triennale, della seconda annualità del secondo ciclo triennale e della prima annualità del terzo ciclo triennale della formazione continua incentivata.

Chi può partecipare

I percorsi sono destinati ai docenti di ruolo impegnati in funzioni di supporto e coordinamento previste dal PTOF. Per le annualità successive alla prima è necessario aver concluso positivamente i percorsi precedenti con il conseguimento dell’attestato. La prima annualità del terzo ciclo è invece rivolta, tra gli altri, a tutor e orientatori, collaboratori del dirigente scolastico, responsabili di plesso e di progetto che non abbiano partecipato o concluso positivamente i precedenti cicli.

Iscrizioni fino al 15 settembre

La finestra per le iscrizioni resta aperta fino al 15 settembre 2026. I tre percorsi potranno essere frequentati sulla piattaforma Scuola Futura fino al 31 dicembre 2026.

La formazione si svolge interamente online e in modalità asincrona, ha una durata complessiva di 30 ore per ciascuna annualità ed è su base volontaria, con attività svolte al di fuori dell’orario di insegnamento.

La tabella riepilogativa allegata alla nota conferma per tutti e tre i percorsi la medesima scadenza del 15 settembre per le iscrizioni e il termine del 31 dicembre 2026 per la fruizione.

Formazione docentiScadenze 2026

Piano Formativo sulle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del Primo ciclo d’istruzione

Inizio scuola, i corsi di formazione per gli istituti: tutor disponibile e assistenza continua – CONSULTA IL CATALOGO

Formazione incentivata dei docenti, iscrizioni entro il 15 settembre: i tre percorsi potranno essere frequentati sulla piattaforma Scuola Futura fino al 31 dicembre 2026

Corsi scuole sulla piattaforma S.o.f.i.a, pagamenti su Mepa o con Carta Docente: scopri le offerte della Tecnica della Scuola – PDF

Formazione obbligatoria docenti: diritto/dovere e finalità

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Bollettini GPS: sono state riscontrate diverse anomalie che dovranno essere rettificate. Ecco alcuni errori tipici

Lucio Ficara

Tetto del 30% di studenti stranieri, nuovo Pei semplificato e piano di digitalizzazione per docenti e famiglie: decreto in arrivo

Redazione

Trappeto (Palermo) riabbraccia la sua scuola: dopo 25 anni riapre l’edificio dedicato a Fratel Biagio Conte

Redazione

Carta Docente, arriverà a gennaio: si attende un decreto. I chiarimenti di Flc Cgil

Redazione
vai alla ricerca avanzata