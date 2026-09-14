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14.09.2026

Una mattinata senza barriere: “IncludiAmo” trasforma la piazza di Viagrande in un abbraccio collettivo

Redazione
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Indice
I promotori e le istituzioni presenti
Le attività della giornata

Si è svolta con ampia partecipazione, nel comune etneo in provincia di Catania, la terza edizione di “IncludiAmo – Condividere spazi, azzerare le distanze”, la manifestazione dedicata all’inclusione sociale promossa dal Comune di Viagrande, dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione (C.S.R.) e dall’A.I.A.S. sezione di Catania ETS, che per una mattinata ha trasformato la Villa Comunale in un luogo di incontro tra famiglie, centri di riabilitazione, associazioni e istituzioni.

I promotori e le istituzioni presenti

L’iniziativa è stata organizzata da Samuele Bonfiglio, assistente sociale del C.S.R., insieme all’assessora alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali Teresa Cristaldi. Alla giornata hanno preso parte anche il sindaco di Viagrande Salvo Faro e Domenico D’Agata, consigliere di amministrazione del C.S.R. La conduzione è stata affidata al presentatore Ruggero Sardo, mentre il Piccolo Coro Santa Maria dell’Idria, diretto da Enza Coco, ha eseguito l'”Inno al paese natio”, scritto dallo scrittore viagrandese Antonio Aniante.

Le attività della giornata

Il programma ha previsto una colazione offerta dal Bar Urna, stand e mercatini con i prodotti realizzati dagli assistiti del C.S.R. nei laboratori, e uno spettacolo di bolle di sapone con momenti di interazione con il pubblico. Al centro della manifestazione una cooking class inclusiva, realizzata con Banqueting 4 You, in cui i ragazzi dei centri di riabilitazione hanno preparato la pizza in piccoli gruppi, poi distribuita gratuitamente ai partecipanti. Hanno partecipato gli assistiti dell’Associazione Villa Sandra di San Giovanni La Punta, dell’Istituto Lucia Mangano ETS di Sant’Agata Li Battiati e dell’AIAS di Acireale ETS.

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