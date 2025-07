Piccole isole, i docenti non vogliono lavorarci e gli alunni si lamentano: caso Lampedusa, per il M5s c’è scarsa continuità didattica e mancano incentivi

“A Lampedusa c’è una grave e sistematica carenza di continuità didattica, soprattutto nella scuola media e superiore: ogni anno la maggior parte degli studenti si vede cambiare gli insegnanti. Chi prende la cattedra sull’isola nel giro di poco tempo se ne va e lascia il posto ad altri, mentre molti docenti lampedusani lavorano altrove in giro per l’Italia. Lo stesso avviene per il personale Ata e i dirigenti scolastici“. È un grido di allarme quello dei parlamentari del M5s Luca Pirondini, capogruppo in commissione Istruzione e Cultura al Senato, Valentina D’Orso e Gabriella Di Girolamo, impegnati insieme ad altri parlamentari pentastellati, in una visita di due giorni nell’isola.

“Per risolvere questo problema – hanno aggiunto dopo avere incontrato due docenti rappresentanti dell’istituto comprensivo di Lampedusa – è emersa la proposta di riconoscere un diritto di precedenza ai docenti residenti da diversi anni a Lampedusa. Questa misura potrebbe vedere la luce anche sulla base della nuova norma Costituzionale che abbiamo introdotto nella scorsa legislatura nell’articolo 119, in base alla quale la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

“Vogliamo lavorare in Parlamento – hanno concluso i parlamentari del M5s – per approfondire questa proposta e contribuire a risolvere la greve carenza di continuità didattica che colpisce Lampedusa e le scuole di altre isole italiane”.

Per il personale, norma alla mano, per il servizio svolto nelle piccole isole (ovvero tutte le isole del territorio nazionale, ad eccezione di Sicilia e Sardegna) la tabella di valutazione prevede doppio punteggio, sia per il servizio svolto da personale di ruolo, sia da lavoratori privati: tale punteggio maggiorato, tuttavia, riguarda solo i servizi svolti dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07.

Inoltre – sempre per i lavoratori della scuola impegnati nelle piccole isole – è prevista una indennità-incentivo, attraverso risparmi del credito di imposta non utilizzato per locazione o acquisto della casa.