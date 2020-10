Pittoni (Lega), ecco le bugie sul numero dei candidati al concorso da inserire nelle aule

La Ministra Azzolina in un’intervista rilasciata ad Enrico Mentana al TG La7, ha parlato di un concorso straordinario per il ruolo che si svolgerà in piena sicurezza, ha specificato anche che in ogni aula ci saranno massimo 10 candidati e che sono state predisposte oltre 20 mila aule per svolgere le prove in più giorni

Pericolo contagio per i candidati al concorso

Il Senatore Mario Pittoni responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama dichiara: “Replica parlando d’altro, il ministro Azzolina, sui rischi che comportano alcune caratteristiche del concorso per i docenti. Da tempo spieghiamo che il pericolo di contagio è legato principalmente allo spostamento obbligato, anche di diverse centinaia di chilometri, dei 66.000 candidati. Azzolina, invece, si esprime solo sulle presenze nelle aule. E pure su queste non dice la verità: i calendari delle prove concorsuali documentano numeri anche doppi rispetto a quanto dichiarato dal ministro, dando l’impressione si stia scherzando col fuoco”.