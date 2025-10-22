Platone rinasce in un chatbot, Calzone (Indire) a Didacta racconta l’esperimento di 300 docenti: studenti entusiasti

Da oggi, 22 ottobre, fino al 24, avrà luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

Samuele Calzone, ricercatore Indire, intervenuto ai microfoni della Tecnica della Scuola, ha presentato a Didacta i risultati della sperimentazione del chatbot chiamato Platone, sviluppato da INDIRE nell’ambito del progetto P.A.T.S. (Philosophical Approach to Thinking Skills). La sperimentazione ha coinvolto 300 docenti di ogni ordine e grado, inclusa la scuola primaria. Il chatbot Platone si articola in tre sviluppi: “Parla con Platone” (il filosofo antico), “Paz con Platone” (attualizzazione del modello didattico P.A.T.S.) e “Pensa come Platone” (un filosofo neoplatonico aperto alle questioni contemporanee).I risultati della sperimentazione, presentati a Didacta, sono stati giudicati molto interessanti. Due risultati principali sono emersi:

1. Guida alla discussione: Il chatbot è stato utilizzato dai docenti come un filosofo o un “Socrate che guida la discussione”. Le domande poste dagli studenti riguardavano temi fondamentali come: “Che cos’è il male?”, “Possiamo rispondere alla violenza?”, “Possiamo affrontare i temi della democrazia?” o il bullismo. Il chatbot ha avuto il ruolo di guidare i ragionamenti in maniera dialettica, accogliendo le domande senza fornire risposte dirette.

2. Supporto metodologico: Molti docenti lo hanno utilizzato per aiutarli nella metodologia didattica, imparando come presentare e lavorare su un concetto per renderlo “il più possibile interessante, interattivo all’interno della loro attività didattica quotidiana”. I feedback dei docenti sono stati molto positivi. Hanno utilizzato intensamente i 400 crediti messi a disposizione, esaurendoli praticamente tutti. Hanno inoltre suggerito idee raccolte per una versione 4.0 del chatbot che sarà presentata quest’anno, con l’obiettivo di renderlo sempre più partecipe “all’interno della tecnicità dialettica che è fatta in classe”. Gli studenti hanno accolto molto bene il progetto perché si svolge in un ambiente controllato (“dentro una bolla”) che “non allucina” ed è basato sul pensiero neoplatonico.

Gli studenti hanno chiesto di introdurre la creazione di immagini (la “fondazione di immagini”). Ad esempio, si è pensato di far interagire gli studenti con il bot per creare immagini che rappresentino il mito della caverna e discuterle poi in chiave contemporanea, anche “in chiave social”. Questa è stata definita una sfida molto interessante. In conclusione, bene il progetto perché si svolge in un ambiente controllato (“dentro una bolla”) che “non allucina” ed è basato sul pensiero neoplatonico. Gli studenti hanno chiesto di introdurre la creazione di immagini (la “fondazione di immagini”). Ad esempio, si è pensato di far interagire gli studenti con il bot per creare immagini che rappresentino il mito della caverna e discuterle poi in chiave contemporanea, anche “in chiave social”. Questa è stata definita una sfida molto interessante.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia 2025, è presente alla Fiera Didacta Edizione Trentino.

Come partecipare? Come venire a trovarci?

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola è presente all’interno del Padiglione B2, nello stand 46.

Perché venire a trovarci?

Per chi verrà a trovarci presso il nostro stand, saranno subito disponibili due omaggi:

Una penna ;

; Uno sconto del 30% sui nostri webinar per chi viene a visitare il nostro stand, da spendere entro il 31 dicembre 2025.

Fiera Didacta Edizione Trentino: tutti gli appuntamenti

L’evento si rivolge a tutti i livelli di istruzione: dalla scuola dell’infanzia alla primaria, dalla secondaria agli istituti professionali, ITS, università e centri di ricerca.

Docenti e dirigenti scolastici

Direttori dei servizi generali e amministrativi

Educatori e formatori

Ricercatori, assegnisti e professionisti della formazione

Aziende e operatori del settore

Come partecipare?

Si può partecipare a Didacta Italia Edizione Trentino scegliendo di iscriversi agli eventi o visitando esclusivamente l’area espositiva della fiera.

La manifestazione è aperta a tutti i docenti di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia, anche se i docenti del Trentino dispongono di un link dedicato per prenotare gli eventi formativi e ottenere il biglietto d’ingresso. Per tutti gli altri visitatori, l’accesso è consentito tramite l’acquisto di un biglietto, il cui costo rimane invariato sia che si scelga la sola visita espositiva, sia che si partecipi agli eventi formativi.

Le opzioni di partecipazione sono flessibili: il biglietto per 1 giorno costa €16 e permette l’accesso all’area espositiva, ad eventi illimitati del programma espositori e a 2 attività formative del Programma Scientifico (seminari o workshop). Sono disponibili anche abbonamenti per 2 giorni a €25 (con 4 attività formative) e per 3 giorni a €30 (con 6 attività formative). Le scuole possono inoltre organizzare Gruppi Docenti (minimo 10 persone) usufruendo di tariffe scontate, che vanno da €12 a €25 a persona, in base alla durata.

Il valore aggiunto per i docenti risiede nella certificazione INDIRE degli eventi formativi, che permette di richiedere l’esonero dal servizio al proprio Dirigente Scolastico. Ai partecipanti vengono rilasciati un attestato di presenza (per tutti i visitatori) e un attestato di formazione per chi partecipa ai workshop e seminari del Programma Scientifico (obbligatoria la bigliettatura in entrata e uscita e la partecipazione ad almeno il 75% dell’attività); per i workshop è inoltre richiesto l’uso di un PC personale.