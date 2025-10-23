“Pluriclasse in gioco”: l’Indire forma i docenti con un Card Game contro la complessità didattica

Dal 22 ottobre e fino al 24, ha luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

Lydia Zampolini, dottoranda presso INDIRE, ha presentato un interessante progetto applicato alla scuola denominato “Pluriclasse in Gioco”. Come spiega ai microfoni della Tecnica della Scuola, questo workshop ludico nasce nell’ambito di Pluritech, un progetto competitivo condotto in collaborazione con la Svizzera e con la Sicilia.

L’iniziativa si rivolge ai docenti che operano nelle pluriclassi, un contesto educativo ad alta complessità. La pluriclasse è definita come una situazione in cui gli studenti hanno età e livelli scolastici differenti, gestiti da un solo insegnante. La principale difficoltà risiede nel fatto che gli insegnanti spesso non possiedono una formazione iniziale adeguata, trovandosi a gestire situazioni didattiche non standard e ad Alta complessità senza avere soluzioni concrete immediate.

Per affrontare questa carenza, INDIRE ha sviluppato un gioco sotto forma di carte (card). Questo strumento si basa su anni di ricerca condotta dall’Istituto, individuando dimensioni cruciali per la gestione della classe, quali lo spazio, il tempo, il curriculum e la gestione dei gruppi.

Il metodo adottato nel workshop, dopo una presentazione iniziale di formazione, è stato quello del design thinking, articolato in tre fasi specifiche: l’empatia, la definizione del problema e l’ideazione. Attraverso questo processo, i docenti sono riusciti a trovare soluzioni creative e alternative alle problematiche individuate.

La risposta dei docenti è stata estremamente positiva, espressa con “grandissimo entusiasmo”. Questa modalità ha permesso loro di trovare soluzioni alternative, lavorando in particolare sulla propria creatività. Il contesto delle pluriclassi, infatti, non è visto solo come problematico, ma anzi diventa un vero e proprio contesto di innovazione.

Affrontare una classe così complessa necessita, oltre a soluzioni alternative, di una formazione iniziale adeguata, competenze specifiche e una formazione in itinere. I docenti, infatti, sono tornati a casa con idee e pareri molto positivi, reputando questa modalità come un momento di crescita e miglioramento.

Fiera Didacta Edizione Trentino: tutti gli appuntamenti

L’evento si rivolge a tutti i livelli di istruzione: dalla scuola dell’infanzia alla primaria, dalla secondaria agli istituti professionali, ITS, università e centri di ricerca.

Docenti e dirigenti scolastici

Direttori dei servizi generali e amministrativi

Educatori e formatori

Ricercatori, assegnisti e professionisti della formazione

Aziende e operatori del settore

Come partecipare?

Si può partecipare a Didacta Italia Edizione Trentino scegliendo di iscriversi agli eventi o visitando esclusivamente l’area espositiva della fiera.

La manifestazione è aperta a tutti i docenti di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia, anche se i docenti del Trentino dispongono di un link dedicato per prenotare gli eventi formativi e ottenere il biglietto d’ingresso. Per tutti gli altri visitatori, l’accesso è consentito tramite l’acquisto di un biglietto, il cui costo rimane invariato sia che si scelga la sola visita espositiva, sia che si partecipi agli eventi formativi.

Le opzioni di partecipazione sono flessibili: il biglietto per 1 giorno costa €16 e permette l’accesso all’area espositiva, ad eventi illimitati del programma espositori e a 2 attività formative del Programma Scientifico (seminari o workshop). Sono disponibili anche abbonamenti per 2 giorni a €25 (con 4 attività formative) e per 3 giorni a €30 (con 6 attività formative). Le scuole possono inoltre organizzare Gruppi Docenti (minimo 10 persone) usufruendo di tariffe scontate, che vanno da €12 a €25 a persona, in base alla durata.

Il valore aggiunto per i docenti risiede nella certificazione INDIRE degli eventi formativi, che permette di richiedere l’esonero dal servizio al proprio Dirigente Scolastico. Ai partecipanti vengono rilasciati un attestato di presenza (per tutti i visitatori) e un attestato di formazione per chi partecipa ai workshop e seminari del Programma Scientifico (obbligatoria la bigliettatura in entrata e uscita e la partecipazione ad almeno il 75% dell’attività); per i workshop è inoltre richiesto l’uso di un PC personale.