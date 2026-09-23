PN 2021/2027 Formazione docenti e Formazione ATA, il termine per l’avvio dei progetti slitta al 9 ottobre

Più tempo per l’avvio dei progetti riferiti ai due avvisi pubblici prot. n. 95165 del 24/04/2026 – “Formazione docenti” e prot. 95498 del 24/04/2026 – “Formazione personale ATA”.

In via del tutto eccezionale e nel rispetto delle tempistiche e degli obiettivi del PN “Scuola e competenze” 2021-2027, il MIM ha comunicato un ulteriore differimento dei termini per l’avvio del progetto al 9 ottobre 2026.

Formazione docenti

L’obiettivo centrale dell’avviso (denominato ESO4.5) è il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione. Le azioni previste sono rivolte ai docenti e al personale educativo delle istituzioni scolastiche statali, inclusi sia i lavoratori assunti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026.

Le aree tematiche della formazione spaziano dalle competenze digitali e metodologiche a quelle psicopedagogiche e relazionali. Particolare attenzione viene data alla capacità di gestire i gruppi classe e alla creazione di ambienti di apprendimento favorevoli, oltre alla didattica orientativa e all’inclusione scolastica.

Il progetto si articola in moduli di formazione della durata di 30 o 60 ore. Ogni modulo richiede la presenza di due figure chiave: un esperto, incaricato dell’erogazione della didattica, e un tutor, che assiste l’esperto e si occupa della registrazione dei dati e delle presenze sulla piattaforma dedicata.

Per garantire una gestione più agile, il finanziamento si basa sulla metodologia dei costi standard unitari (UCS). Il massimale orario previsto è di 70 euro per l’esperto e 30 euro per il tutor, mentre i costi di gestione sono calcolati in base al numero di partecipanti. È prevista inoltre la possibilità di includere costi aggiuntivi per il servizio mensa.

Formazione personale ATA

L’iniziativa punta a valorizzare le competenze professionali degli ATA e migliorare la qualità del sistema scolastico. I progetti partiranno già dall’anno scolastico 2025-2026 e si concluderanno entro agosto 2027.

I percorsi sono rivolti al personale ATA, sia a tempo determinato sia indeterminato.

I corsi riguarderanno in particolare:

competenze digitali

ambito amministrativo e gestionale

competenze tecnico-operative

capacità relazionali e organizzative

I moduli, da 30 o 60 ore, saranno gestiti da esperti e tutor.

I progetti sono finanziati con costi standard:

fino a 70 €/ora per esperti

fino a 30 €/ora per tutor

quota per gestione e spese organizzative

contributi aggiuntivi, come la mensa.

LA NOTA