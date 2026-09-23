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23.09.2026
Aggiornato alle 12:15

Quattordicenne pianifica aggressione con coltello alla prof: fermato dai carabinieri

Redazione
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Il piano sventato dai carabinieri

Un episodio analogo a quello avvenuto pochi giorni fa a Roma si è verificato a Lamezia Terme, dove uno studente di 14 anni di un Istituto comprensivo avrebbe pianificato un’aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano, organizzando l’azione su un gruppo Telegram.

Il piano sventato dai carabinieri

Il ragazzino avrebbe nascosto l’arma nei bagni della scuola, ma il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che avevano intercettato i messaggi scambiati online. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari avrebbero sequestrato il cellulare del giovane e gli abiti utilizzati nelle foto pubblicate sui social. La vicenda era stata anticipata dalla Gazzetta del Sud.

Secondo quanto riportato dal Corriere, “a segnalare le intenzioni del 14enne sarebbero stati alcuni suoi compagni di scuola”. “Hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito ad un adulto, consentendo così ai carabinieri di sventare il piano – ha detto la dirigente dell’Istituto comprensivo. – Il sistema generale ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni”. 

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