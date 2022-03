Pnrr: facilitare il passaggio dei giovani dalla scuola alle imprese

Le camere di commercio e le associazioni di categoria liguri propongono di entrare attivamente, con sindacati e terzo settore, nel progetto Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) per facilitare il passaggio dei giovani dalla scuola alle imprese.

I vertici delle Camere di commercio di Genova e delle Riviere di Liguria, con Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative e Confesercenti, Confindustria, Cna e Lega delle cooperative, hanno presentato il progetto a undici senatori del Pd che hanno fatto tappa a Genova nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul campo (che si chiama “Avvicina”) dell’attuazione del Pnrr.

L’idea è quella di un coinvolgimento nell’attuazione del programma nazionale Gol (che rientra nella missione 1 del Pnrr) e in particolare nelle azioni di accompagnamento dei giovani al lavoro e nella transizione dai percorsi scolastici verso le imprese. “La nostra proposta – ha spiegato il presidente della Camera di Genova Luigi Attanasio – è quella di avviare in Liguria una sperimentazione unica in Italia, che consentirebbe di rafforzare grazie all’apporto e alle competenze dei rappresentanti di imprese e lavoratori i servizi erogati dai Centri per l’Impiego.

Una sfida importante, che condividiamo con Regione Liguria e Unioncamere nazionale e che stiamo portando all’attenzione di Anpal e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.