PNRR, palestre nelle scuole: solo una minima parte delle richieste potrà essere soddisfatta. La Corte dei conti segnala ritardi

Delle 2859 domande presentate (per un valore complessivo di quasi 3 miliardi di euro) per l’avviso Pnrr riguardante il “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola” solo una minima parte potrà essere soddisfatta con le risorse messe a disposizione.

Lo evidenzia il Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti che ha approvato, con Delibera n. 13/2022, l’analisi sullo stato di avanzamento dell’intervento Pnrr in questione, che interesserà 444 istituti scolastici (per 230.440 mq di superficie complessiva) entro il secondo semestre del 2026.

Le risorse relative ammontano a 300 milioni di euro, di cui il 70% per le scuole primarie e il 30% per le secondarie, con una prevalenza dei finanziamenti (54,29%) per le scuole del Mezzogiorno.

La magistratura contabile ha evidenziato la necessità di una maggiore congruità dei fondi alle reali esigenze delle scuole italiane o, quantomeno, di una loro destinazione alla sola scuola primaria, in coerenza con la legge di bilancio 2022, che prevede la graduale introduzione dell’educazione motoria nel primo ciclo di insegnamento.

Nella delibera arriva anche un invito al Ministero dell’istruzione a concludere rapidamente l’attività istruttoria ancora in corso e la stipula delle convenzioni con gli enti locali destinatari dei fondi, perché si proceda alle successive fasi di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione degli interventi finanziati, visto il ritardo di quasi sei mesi nella pubblicazione degli interventi ammessi a finanziamento.

Infine, arriva una raccomandazione: è necessaria una pubblicità più tempestiva, sui siti istituzionali, dello stato di avanzamento dell’intervento, per garantire la piena trasparenza dell’attività amministrativa, nonché forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

