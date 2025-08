PNRR, uso degli stemmi istituzionali: le linee guida per la comunicazione istituzionale

Nell’ambito degli adempimenti previsti in capo agli Stati Membri per l’attuazione dei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza, l’articolo 34 del Regolamento UE 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall’Unione europea: “I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell’Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall’Unione europa – NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati.”

Per garantire la visibilità prevista dal regolamento è necessaria pertanto la collaborazione tra i diversi soggetti attuatori delle azioni del PNRR per l’istruzione (Ministero dell’Istruzione e del Merito, enti locali, istituti scolastici e ITS) e la condivisione di strumenti, a partire dall’uso dei loghi istituzionali e degli elementi comunicativi ad essi complementari.

Le Linee guida per la comunicazione dei soggetti attuatori contengono in particolare le istruzioni d’uso per i file operativi di seguito elencati:

In tal senso, il Ministero ha pubblicato le linee guida sulla comunicazione a carico dei soggetti attuatori (scuole comprese) degli interventi del PNRR istruzione, insieme ai i file relativi agli emblemi istituzionali e ad alcuni strumenti comunicativi personalizzabili.

In caso di necessità di maggiori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a [email protected]