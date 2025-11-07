Polizia di Stato, iniziative per le scuole: Cuori connessi e Giornata degli studenti

Polizia di Stato, iniziative per le scuole: Cuori connessi e Giornata degli...

La Polizia di Stato anche quest’anno, nell’ambito del progetto Cuori connessi, propone una serie di iniziative in streaming per sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole del web e promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della responsabilità digitale.

#cuoriconnessi è un progetto studiato per dare ad insegnanti, genitori e ai ragazzi gli strumenti per utilizzare la tecnologia in modo più consapevole e corretto, evidenziando i pericoli che si celano dietro l’apparente anonimato del web.

Queste le date dei prossimi appuntamenti, che si terranno in streaming dalle ore 09.00 (durata 50 minuti):

13 novembre: “Caramelle digitali? Non accettarle dagli sconosciuti! Le nuove trappole del web”;

25 novembre: “Violenza artificiale/dolore reale. Usi sbagliati dell’Intelligenza Artificiale”.

10 dicembre: “Una canzone diversa. Combattere stereotipi e pregiudizi con la musica”.

20 gennaio 2026: “È così difficile rispettare gli altri online?”.

10 febbraio 2026 ore 10.30: “Safer Internet Day”.

Per partecipare agli eventi occorre iscriversi sul sito di #cuoriconnessi: https://www.cuoriconnessi.it/virtual-tour/registra-la-tua-classe/.

Progetto Rispetto

Inoltre, il 17 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale degli Studenti” è previsto l’evento inaugurale in streaming, nell’ambito della campagna educativa “Progetto Rispetto”, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul tema della violenza di genere, promuovendo una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della consapevolezza.

L’evento, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, prevede un format, durante il quale verranno proposti contenuti multimediali, testimonianze e strumenti didattici per aiutare i giovani a riconoscere e contrastare ogni forma di violenza.

L’iniziativa, trasmessa in diretta streaming, avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 11,30.

Per partecipare occorre iscriversi attraverso il sito ufficiale del progetto: https://www.progettorispetto.it/giornata-internazionale-studenti/.