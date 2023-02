PON 2014-2020, proroga al 31 luglio per la chiusura di alcuni progetti

Il MIM ha comunicato la proroga della chiusura di alcuni progetti PON.

Si tratta, in particolare, dei seguenti avvisi:

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Il termine per la chiusura definitiva dei progetti è fissato al 31 luglio 2023.

Per l’Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” e per l’Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” limitatamente agli avvisi prot. n. 22550/22 e prot. n. 22867/22, il termine per l’inserimento del contratto sulla piattaforma GPU è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2023.

Non saranno concesse ulteriori proroghe perché la Programmazione PON “Per la Scuola” 2014-2020 è in chiusura.

Per l’attuazione e la chiusura dei progetti sarà previsto uno specifico webinar per assicurare una corretta e regolare rendicontazione degli stessi.