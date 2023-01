PON Ambienti didattici innovativi e Laboratori green: proroga al 10 febbraio per impegnare le risorse

PON Ambienti didattici innovativi e Laboratori green: proroga al 10 febbraio per...

Con riferimento ad alcuni progetti PON autorizzati, la scadenza per la sottoscrizione dell’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogata al 10 febbraio 2023.

Si tratta, in particolare, dei seguenti avvisi:

PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia (Avviso 38007 del 27 maggio 2022): l’avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei.

(Avviso 38007 del 27 maggio 2022): l’avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia. Gli interventi sono volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei. PON Laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord (Avviso 22550 del 12 aprile 2022) e PON laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno (Avviso 22867 del 13 aprile 2022): i due avvisi sono finalizzati alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

In considerazione dell’imminente chiusura della Programmazione 2014-2020, resta ferma la data ultima per la conclusione del progetto in GPU fissata al 31 marzo 2023.