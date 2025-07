Porto Cervo, ragazza investita. L’ex prof: “Il dolore è forte, ma voglio che la gioia di averti accompagnato sia più grande”

La notizia è devastante: una giovane di 24 anni è stata investita e uccisa martedì scorso, 8 luglio, in Sardegna, a Porto Cervo. La ragazza è stata raggiunta in pieno da un Suv guidato da una turista tedesca in vacanza in Costa Smeralda, che sarebbe una donna d’affari molto famosa in Germania.

Le parole commoventi

Come riporta Il Messaggero, la giovane aveva frequentato un istituto tecnico. A far commuovere è il messaggio di cordoglio della sua ex insegnante: “Ricordo il tuo sorriso tra i banchi, la curiosità nei tuoi occhi, il tuo essere fiera, orgogliosa e determinata praticando sempre la gentilezza – scrive su Facebook – Ho avuto il privilegio di accompagnarti dalla prima alla quinta superiore: voi, i diplomati della pandemia. Sei stata capace di essere luce e di creare legami profondi. Gli alunni vanno, passano, si lasciano al mondo. Sono un po’ come i figli. Ed è per questo che sei stata, sei e sarai per sempre parte di me. Oggi il dolore è troppo forte. Taglia il petto! Ma io voglio che la gioia di averti accompagnato, di aver fatto parte della tua vita, sia più grande e ricongiunga i pezzi del cuore in frantumi. Ti ho voluto bene”.

La ricostruzione dei fatti

“Non mi sono accorta di nulla”, ha detto la manager tedesca, come riporta La Repubblica che ha investito la babysitter 24enne. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri che hanno fatto i rilievi, dopo aver travolto la ragazza mentre attraversava la strada sulle strisce, la donna ha proseguito la marcia per qualche metro, ignara di quanto accaduto. È stata fermata da un passante che l’ha richiamata con urla e colpi sul finestrino. “Ma hai visto cosa hai fatto?”, le avrebbe detto un testimone. Solo in quel momento la donna si è resa conto della tragedia ed è svenuta, colta da malore. È risultata negativa ai test per alcol e droghe: si indaga per accertare se stesse usando il telefono al momento dell’impatto.