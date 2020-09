Positivi al covid due senatori del M5S: salta l’audizione in Senato della Ministra

Positivi al covid due senatori del M5S: salta l’audizione in Senato della...

Niente audizione in commissione Istruzione al Senato per Lucia Azzolina: nella mattinata del 30 settembre, infatti, due senatori del gruppo M5S, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, sono risultati positivi al Covid-19. Come da protocollo tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo.

Saltano dunque le sedute delle commissioni del Senato convocate oggi, compresa quella programmata per parlare dei fondi del Recovery fund di Azzolina.

Si tratta di una misura precauzionale dopo che due senatori del Movimento 5 stelle sono risultati positivi al Covid. Quasi certo che la sospensione dei lavori sarà estesa anche a domani, 1 ottobre.

Ricordiamo che pochi giorni fa la stessa Azzolina ha riferito alla Camera sullo stesso tema, indicando nelle classi pollaio, nell’edilizia scolastica e nel digitale i temi portanti su cui investire i fondi del ricoveri fund.