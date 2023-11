Posta elettronica di docenti e ATA, il 7 dicembre verrà disattivata la vecchia casella: cosa fare e come accedere alla nuova mail

È in atto in queste settimane la migrazione, ad opera del Ministero, delle vecchie caselle di posta @posta.istruzione.it su un nuovo sistema. Tutte le caselle di posta elettronica @posta.istruzione.it attive saranno automaticamente ricreate sul nuovo provider con il nuovo dominio: @scuola.istruzione.it. Le relative indicazioni per l’accesso e l’utilizzo saranno inviate alle vecchie caselle.

La nuova casella di posta elettronica avrà una capienza superiore a quella attuale, passerà da 1 GB a ben 50 GB, disporrà di un antivirus e un antispam sempre aggiornati.

Il passaggio al nuovo sistema avverrà gradualmente e gli utenti interessati saranno avvisati preventivamente via e-mail.

Di seguito le date da ricordare:

entro la metà di novembre 2023 : creazione nuova casella;

: creazione nuova casella; dal 1 dicembre 2023 : aggiornamento automatico nuovo indirizzo di posta all’interno del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito;

: aggiornamento automatico nuovo indirizzo di posta all’interno del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito; 7 dicembre 2023: disattivazione vecchia casella.

Cosa fare

Il nuovo indirizzo e-mail diventerà [email protected]. Se la attuale casella è [email protected] con il passaggio al nuovo sistema diventerà [email protected].

È dunque importante:

verificare sempre l’attuale casella @posta.istruzione.it perché lì verranno inviate le informazioni dettagliate sul passaggio al nuovo sistema;

@posta.istruzione.it perché lì verranno inviate le informazioni dettagliate sul passaggio al nuovo sistema; salvare i contenuti presenti nell’attuale casella di posta perché non saranno automaticamente migrati per questioni di privacy. La migrazione dei contenuti potrà essere eseguita a partire dal giorno di attivazione della nuova casella e fino alla disattivazione della vecchia casella prevista per il 7 dicembre 2023. Per un periodo di tempo limitato, le due caselle saranno entrambe attive, proprio per consentire agli utenti di trasferire agevolmente i contenuti;

presenti nell’attuale casella di posta perché non saranno automaticamente migrati per questioni di privacy. La migrazione dei contenuti potrà essere eseguita a partire dal giorno di attivazione della nuova casella e fino alla disattivazione della vecchia casella prevista per il 7 dicembre 2023. Per un periodo di tempo limitato, le due caselle saranno entrambe attive, proprio per consentire agli utenti di trasferire agevolmente i contenuti; controllare eventuali registrazioni effettuate con e-mail @posta.istruzione.it su siti diversi da quelli del Ministero (es: gestori dell’identità SPID, NoiPA, etc.) e procedere ad aggiornare l’iscrizione inserendo il nuovo indirizzo @scuola.istruzione.it, quando lo stesso sarà attivo.

Come accedere alla web mail

L’accesso alla nuova webmail è possibile tramite il seguente link: https://outlook.office.com/

Per la consultazione dei messaggi ricevuti sulla vecchia casella di posta @posta.istruzione.it, sarà possibile accedere alla vecchia webmail tramite il seguente link: https://webmailmiur.pelconsip.aruba.it/ fino alla data della sua dismissione definitiva prevista per il 7 dicembre 2023.

Le credenziali per accedere alla nuova casella di posta elettronica @scuola.istruzione.it, sono le seguenti:

NOME UTENTE: [email protected]

Cambierà solo il dominio: se la casella è [email protected] con il passaggio al nuovo sistema diventerà [email protected].

PASSWORD: la password di primo accesso sarà inviata sulla vecchia casella e-mail @posta.istruzione.it.

Al primo accesso alla nuova casella sarà richiesto di cambiare la password e impostarne una personale.