Posta elettronica ordinaria e certificata, indicazioni per l’allineamento dal 1° settembre 2023

Il Ministero ha fornito istruzioni alle scuole in merito all’allineamento degli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata degli Istituti principali statali in anagrafe, a partire dal 1° settembre 2023.

Per quanto concerne la posta elettronica ordinaria, dal 1° settembre 2023 il Dirigente scolastico e il DSGA potranno visualizzare l’indirizzo della nuova casella e impostarne la password, utilizzando le funzionalità disponibili in SIDI, sezione Gestione utenze portale > Gestione posta scuola. In particolare, dopo aver ricercato e visualizzato la casella di posta corrispondente al nuovo codice meccanografico, sarà possibile selezionare dal menù la funzione “Modifica password”.

Per quanto riguarda la posta elettronica certificata, sempre dal 1° settembre 2023 verrà inviata alla casella di posta elettronica ordinaria della scuola, un’email con le indicazioni di dettaglio per l’impostazione delle credenziali.

Il Ministero spiega anche cosa succede alla posta elettronica e certificata relative a codici meccanografici dismessi: le caselle di posta elettronica PEO e PEC afferenti ad un codice di istituto principale non più valido a partire dal 1/9/2023, rimarranno attive in consultazione fino al 15/11/2023, per consentire il salvataggio dei dati di interesse (messaggi, rubrica, ecc.) eventualmente presenti. Tutte le caselle destinate ad essere cessate a partire dal 16/11/2023 riceveranno un messaggio contenente specifiche indicazioni a riguardo.

Infine, il Ministero ricorda l’obbligo di accreditamento all’IPA, Indice della Pubblica Amministrazione.

