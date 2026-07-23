Posta elettronica scuola, nuova circolare Mim: allineamento dal 1° settembre, ecco chi deve farlo e come

Posta elettronica scuole, predisposto allineamento degli indirizzi email delle scuole statali per l’anno scolastico 2026/27. Una circolare recente del Mim ha comunicato la predisposizione della procedura di allineamento degli indirizzi email delle istituzioni scolastiche all’anagrafe delle sedi principali valide dal prossimo 1° settembre.
Si tratta della circolare n. 4745 del 23 luglio, redatta per supportare il lavoro di dirigenti scolastici e personale di segreteria/docenti coinvolti nei processi di dimensionamento o variazione del codice meccanografico.
A partire dal 1° settembre 2026, il Ministero avvierà una procedura automatica per allineare gli indirizzi di posta elettronica (ordinaria e certificata) delle istituzioni scolastiche all’anagrafe delle sedi principali. Questo provvedimento interessa specificamente le scuole soggette a dimensionamento, di nuova istituzione o che hanno subito una variazione del codice meccanografico.
Dal 1° settembre 2026, il Dirigente Scolastico e il DSGA potranno gestire le nuove caselle del tipo
[codice_meccanografico]@istruzione.it.
Per quanto riguarda la PEC (
[codice_meccanografico]@pec.istruzione.it), le istruzioni operative non sono immediate sul portale.
Per le scuole i cui codici meccanografici risulteranno non più validi dal 1° settembre 2026, è previsto un periodo transitorio per evitare la perdita di documenti importanti:
I Dirigenti Scolastici hanno l’obbligo di legge (ai sensi del CAD e del DPCM 3/12/2013) di mantenere aggiornati i dati della scuola sull’Indice IPA.
Per approfondimenti e manuali d’uso, è possibile consultare la sezione dedicata sul SIDI al link: https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/gestione-indirizzi-e-mail-istituzioni-scolastiche. Alla nota originale sono inoltre allegati gli elenchi delle caselle da creare e cessare e le istruzioni per la registrazione all’IPA.