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Attualità
23.07.2026

Posta elettronica scuola, nuova circolare Mim: allineamento dal 1° settembre, ecco chi deve farlo e come

Redazione
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Indice
Oggetto e ambito di applicazione
Gestione della Posta Elettronica Ordinaria (PEO)
Gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC)
Scadenze e salvataggio dati per codici cessati
Obblighi Indice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)
Leggi la circolare

Posta elettronica scuole, predisposto allineamento degli indirizzi email delle scuole statali per l’anno scolastico 2026/27. Una circolare recente del Mim ha comunicato la predisposizione della procedura di allineamento degli indirizzi email delle istituzioni scolastiche all’anagrafe delle sedi principali valide dal prossimo 1° settembre.

Si tratta della circolare n. 4745 del 23 luglio, redatta per supportare il lavoro di dirigenti scolastici e personale di segreteria/docenti coinvolti nei processi di dimensionamento o variazione del codice meccanografico.

Oggetto e ambito di applicazione

A partire dal 1° settembre 2026, il Ministero avvierà una procedura automatica per allineare gli indirizzi di posta elettronica (ordinaria e certificata) delle istituzioni scolastiche all’anagrafe delle sedi principali. Questo provvedimento interessa specificamente le scuole soggette a dimensionamento, di nuova istituzione o che hanno subito una variazione del codice meccanografico.

Gestione della Posta Elettronica Ordinaria (PEO)

Dal 1° settembre 2026, il Dirigente Scolastico e il DSGA potranno gestire le nuove caselle del tipo [codice_meccanografico]@istruzione.it.

  • Procedura: l’accesso avviene tramite il portale SIDI, seguendo il percorso: Gestione utenze portale -> Gestione posta scuola.
  • Password: una volta individuata la nuova casella, sarà possibile impostare la password selezionando la funzione “Modifica password” dal menu.

Gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC)

Per quanto riguarda la PEC ([codice_meccanografico]@pec.istruzione.it), le istruzioni operative non sono immediate sul portale.

  • Attivazione: a partire dal 1° settembre 2026, la scuola riceverà un’email sulla propria casella di posta ordinaria (PEO) contenente i dettagli e le credenziali per configurare la nuova PEC.

Scadenze e salvataggio dati per codici cessati

Per le scuole i cui codici meccanografici risulteranno non più validi dal 1° settembre 2026, è previsto un periodo transitorio per evitare la perdita di documenti importanti:

  • Consultazione: le vecchie caselle PEO e PEC rimarranno attive solo in lettura fino al 15 novembre 2026.
  • Backup: èfondamentale che il personale incaricato provveda al salvataggio di messaggi e rubrica entro tale data.
  • Cancellazione definitiva: il 16 novembre 2026 tutte le vecchie caselle verranno definitivamente cessate.

Obblighi Indice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)

I Dirigenti Scolastici hanno l’obbligo di legge (ai sensi del CAD e del DPCM 3/12/2013) di mantenere aggiornati i dati della scuola sull’Indice IPA.

  • Nuovi Istituti: devono provvedere autonomamente all’accreditamento sul portale IPA.
  • Istituti Dimensionati (Cessati): il Dirigente deve cancellare i riferimenti dall’IPA della vecchia scuola che confluisce in una nuova entità. Questa operazione va fatta solo dopo aver concluso tutti gli adempimenti amministrativi, contabili e patrimoniali.
  • Come cancellare: accedere all’area riservata IPA della scuola cessata, andare su Aggiornamento Dati -> Ente e cliccare sull’icona del cestino (“Richiesta Cancellazione Ente da IPA”).

Per approfondimenti e manuali d’uso, è possibile consultare la sezione dedicata sul SIDI al link: https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-documento/gestione-indirizzi-e-mail-istituzioni-scolastiche. Alla nota originale sono inoltre allegati gli elenchi delle caselle da creare e cessare e le istruzioni per la registrazione all’IPA.

Leggi la circolare

m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0004745.23-07-2026Download



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