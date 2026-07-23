Intelligenza artificiale: il Mim lancia MImeraviglIA, la piattaforma gratuita per la formazione di ATA e dirigenti scolastici

Il 17 luglio, come riporta Cisl Scuola, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato la nascita di una sezione del proprio portale chiamata MImeraviglIA, dedicata alla formazione online gratuita di Dirigenti scolastici, DSGA e tutto il personale amministrativo.

Come funziona

Per accedere alla sezione, che vuole far “comprendere le basi dell’Intelligenza Artificiale e scoprire come utilizzarla in modo consapevole, sicuro ed efficace nei processi di segreteria”, è necessario entrare nell’ambiente SIDI utilizzando il proprio SPID o la propria CIE e continuare lungo il percorso Formazione/Formazione MIM/MIMeraviglIA.

Chi accede e si iscrive riceverà all’indirizzo email istituzionale le credenziali di studio e i dettagli del caso.

Il percorso offre 16 ore di formazione totali, riconosciute ai fini degli obblighi annuali. È sviluppato con la supervisione scientifica dell’Università Sapienza di Roma e si articola in:

– 6 moduli formativi online in modalità asincrona e in totale autonomia;

– 4 webinar interattivi guidati da esperti del settore dell’innovazione tecnologica.

La piattaforma contempla anche:

– forum di confronto e supporto;

– tutor virtuali con avatar intelligenti disponibili on demand;

– test di verifica;

– attestato finale di partecipazione valido ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi annuali del personale della Pubblica Amministrazione.

I primi moduli trattano l’Introduzione all’Intelligenza Artificiale (per comprendere i concetti base) e le Opportunità e limiti dell’IA generativa, applicata alla gestione burocratica e organizzativa delle segreterie scolastiche. Al termine della formazione è previsto un test di verifica per ottenere l’attestato ufficiale.

E i docenti?

E per gli insegnanti? Le cose si stanno muovendo: proprio ieri, 22 luglio, nel corso di un incontro all’Aran relativo al rinnovo della parte economica del contratto scuola 2025/2027, l’IA ha fatto capolino nella bozza di Ccnl.

In particolare, la bozza contrattuale introduce nella parte delle disposizioni comuni l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, prevedendo principi di trasparenza e tutela dei lavoratori, l’informativa sindacale, il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate, la formazione del personale e il monitoraggio dell’impatto dell’IA.