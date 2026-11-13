Posti aggiuntivi ATA 2026/27, il MIM assegna i fondi agli USR: contratti fino al 30 giugno 2027

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato agli Uffici scolastici regionali (USR) le somme che potranno utilizzare per attivare posti aggiuntivi di personale ATA nell’anno scolastico 2026/2027. A darne notizia è il sindacato CISL Scuola, che riferisce di un messaggio del Dipartimento risorse del Ministero stesso. L’intervento si colloca nel quadro del Decreto-legge 19/2026, che prevede un incentivo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Il decreto che ripartisce le somme, il DM 185, è in corso di pubblicazione.

Risorse e contratti

Gli importi sono stati assegnati con il DM 185 del 15 settembre 2026, data indicata dalla nota. Con la somma a disposizione, ciascun USR potrà stipulare contratti fino al 30 giugno 2027 per attivare posti aggiuntivi sui diversi profili del personale ATA, che si aggiungono a quelli già previsti. L’arco temporale degli incarichi si chiude quindi alla fine di giugno 2027, in linea con l’anno scolastico di riferimento. Resta escluso, come precisa la CISL Scuola, ovviamente il profilo di DSGA. Nella nota ministeriale è indicato anche il parametro di costo unitario da tenere in considerazione per ciascun profilo, cioè il valore di riferimento da cui partire per utilizzare le risorse assegnate. Gli USR dovranno quindi muoversi entro due riferimenti: l’importo disponibile da un lato, il costo unitario di ciascun profilo dall’altro.

Chi non riceve i fondi

Richiamando il report dell’informativa resa dal MIM il 15 settembre scorso, la stessa data del decreto di assegnazione degli importi, la CISL Scuola puntualizza che non sono destinatari di alcuna risorsa gli USR delle regioni che non hanno provveduto autonomamente al dimensionamento. La possibilità di attivare i nuovi posti è quindi riservata agli uffici delle regioni che vi hanno provveduto, mentre per le altre non è previsto alcuno stanziamento. Il criterio lega dunque l’accesso alle risorse a un adempimento già compiuto a livello regionale. Per approfondire l’informativa del 15 settembre, la CISL Scuola rimanda a una notizia collegata.

Informativa ai sindacati

Un ultimo passaggio, non secondario, riguarda la trasparenza nell’impiego dei fondi e coinvolge i sindacati. Gli atti relativi alla gestione delle risorse assegnate dovranno, infatti, essere oggetto di informativa da parte degli USR alle organizzazioni sindacali regionali, che saranno quindi messe al corrente delle scelte compiute a livello territoriale per l’utilizzo delle somme destinate ai posti aggiuntivi.