D’Avenia: “Scuola impoverita. Prima di recuperare gli studenti, recuperiamo gli insegnanti che aspettano solo la pensione”

Scrittore e insegnante da ventisei anni, Alessandro D’Avenia affronta in un’intervista a HuffPost, a partire dal romanzo Dove finiscono gli anni (Mondadori), il tema della crisi della scuola. Il punto di partenza è la condizione di chi oggi sta in cattedra: prima degli studenti, sostiene, vanno recuperati gli insegnanti.

Una categoria che ha perso slancio

Nel corso della sua esperienza D’Avenia dice di aver visto la scuola impoverirsi progressivamente “sotto governi di ogni colore”. Il suo quadro è netto: soltanto il 20 per cento dei docenti lavora ancora con autentica passione, un altro 20 per cento è arrivato in cattedra per ripiego, mentre il restante 60 per cento ha perso il fuoco e tira a campare. È proprio questa maggioranza, a suo giudizio, che andrebbe recuperata per prima.

Precariato e reclutamento

Per riuscirci servirebbe ripensare le condizioni di lavoro e il reclutamento. Lo scrittore ricorda anche che su circa 800mila posti di insegnamento il precariato interessa 200mila incarichi, con ricadute dirette sugli alunni, che cambiano professore ogni anno o attendono fino a novembre per averne uno. Un rapporto educativo, osserva, ha bisogno di continuità e non può ripartire ogni volta da zero. La scuola andrebbe ripensata dalle fondamenta, pur sapendo che i risultati arriverebbero tra dieci o vent’anni, mentre la politica preferisce rincorrere le emergenze, dopo aver trascurato investimenti e condizioni di lavoro dei docenti.

L’esempio prima di tutto

Secondo D’Avenia un docente che attende solo la pensione fa capire agli studenti che il proprio mestiere non merita di essere portato avanti. Il protagonista del romanzo, Leone, diffida degli adulti proprio perché vede in loro la delusione di essere diventati grandi, ma nei momenti decisivi torna a letteratura, filosofia e storia: respinge la scuola, ma ha ancora bisogno di ciò che insegna. Del resto, ricorda, per i greci la scholé era il tempo dedicato alla ricerca di verità, bellezza e giustizia. Da qui la domanda: “Come può un insegnante trasmettere questa passione se è il primo a sentirsi svalutato?”. Nel suo racconto, a lasciare il segno sono stati gli insegnanti che gli hanno trasmesso l’amore per la vita con il loro esempio. Ha visto adolescenti provenienti da situazioni difficilissime rifiorire grazie all’incontro con un adulto felice di esserlo. Il compito della scuola, conclude, non è indicare ai ragazzi la strada da seguire, ma metterli nelle condizioni di scegliere, per renderli liberi.