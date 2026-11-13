I presidi romani contro le occupazioni studentesche, Anp Roma e Lazio: “Centinaia di migliaia di euro di danni senza responsabili. Adesso basta”

Ancora una volta occupazioni nelle scuole romane e ancora danni agli edifici e non solo. L’Associazione Nazionale Presidi, attraverso un comunicato a nome dei dirigenti scolastici della Capitale, dice basta.

“Un triste, ripetitivo fenomeno, tipicamente italiano e in gran parte romano, che solo negli ultimi anni, ha causato centinaia di migliaia di euro di danni a strutture scolastiche di scuole superiori, senza che siano mai stati individuati i responsabili.

A ciò si aggiunge il particolare impegno che queste situazioni comportano per dirigenti scolastici e per i docenti che li affiancano, i quali insieme, consapevoli delle proprie responsabilità, impegnano il loro tempo per giorni e settimane, in condizioni di altissimo stress, in estenuanti trattative con piccoli gruppi di studenti: sono infatti sempre in pochi a impedire il diritto allo studio della maggior parte degli studenti, anche con spaccature evidenti e dichiarate all’interno delle scuole.

Tutto questo è ancor più inaccettabile a fronte di dirigenti scolastici e docenti disponibili all’ascolto e pronti a definire spazi e modalità per la partecipazione e l’iniziativa degli studenti, nei limiti di quanto prevede la normativa scolastica.

Da anni noi presidi chiediamo, inascoltati, un intervento decisivo delle autorità competenti al fine di individuare le esigue minoranze che ledono i diritti della maggioranza degli studenti.

Nelle situazioni di illegalità diffusa, di confusione incontenibile, di totale irresponsabilità che si creano durante le occupazioni, la presenza di eventuali infiltrati rende ancora più pressante la necessità di intervenire per impedire lo scempio del vivere civile che deve caratterizzare ogni istituzione scolastica e, paradossalmente, a tutela stessa degli occupanti”.

Il comunicato si conclude con un decalogo di aspetti ai quali i dirigenti dicono sì:

Una scuola che abbia come fine la crescita di studenti istruiti, formati nella personalità e cittadini di una comunità libera e consapevole;

Ad un’autonomia viva e vitale che si alimenti di partecipazione degli studenti, apertura alle loro proposte e alla loro creatività, valorizzazione dei docenti nella pienezza della loro funzione, anche di supporto alla crescita e autorganizzazione dei giovani, ruolo attivo e di garanzia dei dirigenti scolastici, supportati dalle istituzioni e dall’opinione pubblica;

Ad una scuola che comprenda spazi di didattica flessibile ed in rapporto con il territorio;

Ad un sistema di regola democraticamente condivise, in cui trovino posto la discussione, la critica e il dissenso;

Ad un dibattito vero su problemi concreti: stati dei locali, dotazioni, recupero degli studenti in difficoltà, servizi di supporto assicurati da specialisti.

I dirigenti dicono invece no: