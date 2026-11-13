Mail minatorie alle scuole e intelligenza artificiale: che fare? Il 23 novembre, dalle 11 alle 12, Educazione Civica in diretta con Susanna Sancassani

Lunedì 23 novembre, dalle 11.00 alle 12.00, Susanna Sancassani sarà ospite di Educazione Civica in diretta, il progetto gratuito di Tecnica della Scuola rivolto alle classi delle secondarie di secondo grado. L’incontro, Io e il mio compagno di banco chiamato Intelligenza artificiale. Essere cittadini e studenti nel tempo digitale, arriva a pochi giorni dalle mail minatorie che hanno raggiunto migliaia di scuole italiane. Una vicenda che porta in classe una domanda precisa: quando un messaggio ci spinge a reagire subito, come possiamo capire da dove viene e su quali elementi possiamo fare affidamento?

L’11 novembre la mail che annunciava la presenza di un ordigno è arrivata alle caselle istituzionali di circa seimila scuole. Oltre trecento istituti sono stati evacuati. Il giorno successivo un nuovo messaggio ha raggiunto quasi 3.800 scuole ed è partito da più indirizzi di posta compromessi. L’eventuale impiego dell’intelligenza artificiale resta da accertare. Il dato su cui vale la pena soffermarsi è già davanti a noi. Una firma in fondo a una e-mail, l’indirizzo da cui parte e l’identità di chi l’ha scritta possono raccontare tre storie diverse.

Verificare la fonte si impara a scuola

L’articolo 5 della legge 92/2019, che ha introdotto l’insegnamento di educazione civica, prevede che gli studenti imparino, con gradualità e in relazione alla loro età, ad «analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali». Lo stesso articolo chiede di imparare a scegliere i mezzi e le forme di comunicazione adatti al contesto. Basta pensare alla chat di classe: se compare lo screenshot di un presunto avviso della scuola, dove cerco il messaggio originale? Quale canale posso consultare per avere conferma? Che cosa succede se lo inoltro prima di averlo verificato? E’ la stessa situazione accaduta il 17 ottobre 2026 quando è scattato un vasto allarme a causa della diffusione virale di messaggi minacciosi, audio, immagini create con l’intelligenza artificiale e finte liste di vittime all’interno di chat WhatsApp, Telegram e su TikTok. La cosa ha avuto un grande impatto sugli studenti e sulle scuole con percentuali altissime di assenze in aula (con picchi tra il 50% e l’80%, soprattutto tra le studentesse).

Il DigComp 3.0, il quadro europeo delle competenze digitali, descrive in termini concreti che cosa si può imparare a fare. Tra i risultati di apprendimento della competenza 1.2 ci sono la capacità di distinguere la fonte dal contenuto di un messaggio (LO1.2.02) e quella di fare una prima valutazione dell’affidabilità di entrambi (LO1.2.07). Il quadro aggiunge un passaggio che riguarda direttamente l’intelligenza artificiale. Una risposta generata da un sistema di IA può contenere errori anche quando sembra plausibile (LO1.2.16). Vale per lo screenshot che circola nella chat e per la risposta del chatbot che uno studente vorrebbe usare nella sua ricerca. In entrambi i casi serve una fonte con cui confrontare ciò che si ha davanti.

Che cosa prevede il decreto sull’intelligenza artificiale

L’articolo 36 del decreto legislativo 179/2026 appena entrato in vigore collega esplicitamente la formazione sull’IA alla cittadinanza digitale e scrive che le scuole, nell’ambito della loro autonomia e in coerenza con le Linee guida per l’educazione civica, possono promuovere attività che sviluppino fin dal primo ciclo un uso consapevole e critico dell’IA e la comprensione delle sue implicazioni etiche, sociali e civiche.

L’articolo 38 entra nel merito della formazione dei docenti, includendo la valutazione critica delle informazioni digitali, la sicurezza e la tutela dell’identità digitale. Affida inoltre a un decreto ministeriale la definizione degli interventi per sviluppare negli studenti la capacità di analizzare le informazioni generate o elaborate dall’IA, anche per contrastare disinformazione e manipolazione. L’articolo 37 guarda al benessere dei minori negli ambienti digitali e prevede un piano di formazione per i docenti sull’uso dei social e delle piattaforme, con interventi educativi che possono coinvolgere anche le famiglie.

Sono questioni che le classi possono portare alla lezione del 23 novembre con Susanna Sancassani, responsabile di METID, la struttura del Politecnico di Milano che si occupa di metodi e tecnologie innovative per la didattica. Una domanda da cui partire è questa. Quando usiamo l’IA per studiare o per informarci, che cosa possiamo chiederle e quali verifiche spettano a noi?

Come partecipare

Educazione Civica in diretta è un progetto gratuito di Tecnica della Scuola rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado come offerta di approfondimento da inserire nelle trenta ore del curricolo di educazione civica. Per partecipare alla lezione in diretta con Susanna Sancassani di lunedì 23 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, basta compilare il modulo di iscrizione per la classe.