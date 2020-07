Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell’apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.

Molti docenti che sono sconfortati perchè nel posto normale non c’è disponibilità per le loro classi di concorso in fase di assegnazione provvisoria, devono sapere che a seguito delle utilizzazioni sui posti di sostegno si liberano numerosi posti normali. La docente di Disegno e Storia dell’arte che pensa di non ottenere la assegnazione provvisoria perché non esistono o sono poche le disponibilità di cattedre, deve sapere che ci sono diversi casi di docenti titolari della medesima classe d concorso che lasciano libero il posto perché chiedono utilizzazione sul posto di sostegno.

Operazioni sui posti di sostegno