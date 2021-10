Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo, bando in scadenza il 15 novembre

Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo, bando in scadenza il 15...

Nell’ambito dei bandi pubblicati per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’avviso n. 81 del 20 ottobre ha come obiettivo la selezione di Istituti comprensivi, capofila di reti di scuole regionali, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione”.

Il potenziamento delle competenze linguistiche si realizza mediante:

il coinvolgimento, da parte degli Istituti capofila, di istituti comprensivi del territorio, in una o più reti, nonché di Università e/o Enti di ricerca, associazioni professionali e disciplinari;

la promozione di interventi finalizzati al miglioramento delle competenze nell’area linguistica, anche al fine di superare gli effetti negativi legati all’emergenza epidemiologica, come rilevati negli esiti delle prove standardizzate Invalsi 2020-2021, ponendo particolare attenzione agli alunni provenienti da contesti migratori.

Le risorse programmate per la realizzazione delle Iniziative sono complessivamente pari ad € 850.000. Il massimale di spesa riconosciuto a ciascuna Scuola capofila di rete è di € 47.250.

Le candidature devono essere inviate al Ministero esclusivamente attraverso la piattaforma PimerMonitor, entro e non oltre le ore 23:59 del 15 novembre 2021.