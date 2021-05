Precari. Campione: “Immettere in ruolo dalle Gps è un ritorno alle Gae”

Il nostro vice direttore Reginaldo Palermo ha intervistato Marco Campione, esperto di politiche scolastiche, sulle misure del Decreto Sostegni bis appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un precedente pericoloso, quello di assumere immettendo in ruolo a partire da una graduatoria per le supplenze (Gps), sostiene Marco Campione, sarebbe come riaprire le Graduatorie a esaurimento (Gae) e dire addio ai concorsi ordinari.

Ecco la sollecitazione del vice direttore Palermo: “C’è un tema che merita di essere approfondito. Con questo Decreto legge si utilizzano le Gps, che erano state costruite e pensate per assumere a tempo determinato, per prefigurare delle assunzioni a tempo indeterminato”.

A partire da questa considerazione, l’esperto commenta: “Io penso che sia l’aspetto più critico di tutta l’operazione,” afferma in riferimento al Decreto Sostegni bis. “Non credo che non si debba trovare una soluzione per gli iscritti in prima fascia e in seconda fascia Gps, il tema esiste, tuttavia assumere giuridicamente da una graduatoria fatta per le supplenze è un precedente molto pericoloso, per due motivi”.

E chiarisce: “Primo problema. Di fatto stiamo tornando ad aprire le Gae dopo tutta la fatica fatta per chiuderle, con tutto ciò che le Gae si portano dietro: precarizzazione e ricorsi”. E ci ricorda il decennio di precariato sperimentato dolorosamente da molti insegnanti inseriti nelle Gae.

Secondo problema: “Qual è il motivo per cui da qualche tempo si fa un concorso ogni due o tre anni? Perché le Gae si stavano svuotando e lo Stato non aveva più lo strumento da cui attingere, così era costretto a fare un concorso ordinario. Ecco, la riapertura delle Gae si porta dietro dire addio ai concorsi“.

In altre parole – ci spiega – “è contraddittorio l’intervento della Stato che da un lato si pone l’obiettivo di un concorso ordinario ogni anno e dall’altro crea le precondizioni per non fare più alcun concorso ordinario”.

