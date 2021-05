Precariato, docenti, trasparenza: il “programma” del prof. Arcangeli [INTERVISTA VIDEO]

Il professor Massimo Arcangeli, docente ordinario di linguistica italiana presso l’Università di Cagliari e responsabile della Associazione La parola non muore, insieme con l’associazione La voce della scuola di Diego Palma sta lavorando per organizzare un grande festival della scuola in programma per l’inizio di settembre.

Tre i temi al centro della manifestazione: precariato, docenti ingabbiati e trasparenza.

Nell’intervista che proponiamo Massimo Arcangeli entra nel merito del programma e anticipa i temi che verranno discussi e affrontati nel corso del Festival di settembre.