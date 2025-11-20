Premio Romei a Giovanni Morello per l’attività e l’attenzione ai giovani. Le congratulazioni della Tecnica della Scuola

L’Associazione Nazionale Presidi del Lazio, nell’ambito della 14esima edizione di “Note di merito” ha assegnato il premio Romei (assegnato a dirigenti, docenti, giornalisti ed altre personalità che si sono distinte nella loro attività professionale e per l’attenzione alle problematiche formative dei giovani) al prof. Giovanni Morello, docente, formatore, giornalista e collaboratore da tanti anni per La Tecnica della Scuola.

Una serata ricca di ospiti, in cui sono stati assegnati tanti premi alle personalità del mondo della scuola e non solo, organizzata presso l’Auditorium del Goethe institut di Roma. Presente anche La Tecnica della Scuola con la direttrice editoriale Daniela Girgenti e il direttore Alessandro Giuliani che si sono congratulati, al termine della cerimonia, con il prof. Morello.

Chi è il prof. Giovanni Morello

Giovanni Morello nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa il 15 novembre 1962. Si laurea nel 1990 in in Filosofia presso l’Università di Catania, Corso di Laurea in Filosofia. Nel periodo 1990-1994 si occupa di attività di ricerca nell’Istituto di Filosofia Teoretica in collaborazione con il prof. Marcello Pera, Professore Ordinario di “Filosofia della Scienza” a Catania, sul rapporto fra ontologia, logica e semantica nel “primo Wittgenstein”.

Presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Magistero frequenta nel 1991 il Corso di Perfezionamento in “Fondamenti di didattica”, e nel 1992 il Corso di Perfezionamento in “Elementi di Didattica della Filosofia”.

Nel 1992 consegue l’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso 36A e 37A (Pedagogia e Filosofia, Storia, Filosofia e Pedagogia); nel 1996 è vincitore di cattedra nel Concorso ordinario per esami e titoli, per l’insegnamento di Storia e Filosofia nei licei. Nel 2000 è vincitore di concorso ordinario, per esami e titoli, per l’insegnamento nelle classi A043 e A050 (Materie letterarie nelle scuole medie e superiori).

Dal 1993 al 2001 è docente di Lettere e di Storia e Filosofia presso l’Istituto paritario ‘San Francesco di Sales’ di Catania. Dal 2001 è docente di Lettere presso la Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” di Catania.

Dal 2005 è collaboratore della testata “La Tecnica della Scuola”. Con lo stesso editore dal 2005 collabora a “Scuolainsieme“, rivista bimestrale di cultura e informazione scolastica, di cui diventa dal 2011 al 2013 vicedirettore.

Dal 2013 è giornalista pubblicista iscritto all’albo dei Pubblicisti della regione Sicilia. Sempre per la Casa editrice La Tecnica della Scuola, ente di formazione autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, collabora, dal 2013 alla data odierna, alla progettazione e alla strutturazione dell’offerta formativa che si sviluppa su tutto il territorio nazionale (corsi sia in presenza che in modalità webinar ed e-learning). E’ formatore, oltre che per la Casa editrice, per le scuole del territorio catanese per le quali ha, tra l’altro, effettuato percorsi di mentoring e orientamento, potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, rivolti individualmente ad alunni della scuola, nell’ambito dei percorsi PNRR per la riduzione dei divari territoriali e il contrasto alla dispersione scolastica. E’ stato anche formatore nel corso per i docenti neoassunti della provincia di Catania (ambito 9 e ambito 10).

Le tematiche di cui si occupa prevalentemente per la formazione dei docenti sono:

La valutazione degli apprendimenti; La motivazione ad apprendere; Metodo, apprendimento e memoria. Insegnare agli allievi come si apprende in modo efficace; Metodi e strategie didattiche; Gli strumenti della didattica metacognitiva e delle scienze cognitive a vantaggio dei BES e dell’intera classe; Emozioni, apprendimento e rendimento scolastico degli studenti, con specifico riferimento a fragilità emotive, disagio scolastico e dispersione scolastica.

Nell’ultimo anno si è occupato di applicazioni dell’IA nella didattica con i corsi di formazione “Pratiche innovative di verifica e valutazione degli apprendimenti col supporto dell’IA generativa” e “Progettare Unità di Apprendimento col supporto dell’IA generativa”.

Dal gennaio 2023 è componente del gruppo di lavoro “Tavolo delle Associazioni contro la dispersione scolastica e le povertà educative” che riunisce una ventina di associazioni (di docenti, dirigenti scolastici, studenti, genitori) e diversi parlamentari dei vari schieramenti. Il gruppo è impegnato nell’analisi delle problematiche scolastiche ed educative e nell’elaborazione di relative proposte normative rivolte segnatamente al Governo e ai responsabili scuola dei partiti italiani, di maggioranza e di opposizione, con incontri di dialogo sul tema, nelle aule parlamentari.