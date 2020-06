Prende avvio in Campania il Piano “Scuola Sicura”

Parte in Campania il piano denominato “Scuola Sicura”.

Per questo il presidente De Luca ha dato mandato agli assessorati competenti (Salute e Istruzione) per attuare un piano che offra tutela e sicurezza alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie e al personale della Scuola Docente e Ata delle scuole campane.

Il piano prevede test rapidi sierologici e tamponi che saranno effettuati già a giugno durante gli esami di Stato che saranno effettuati in presenza e poi si continuerà con l’apertura del nuovo anno scolastico.

Un notevole impegno economico per la Regione Campania che solo per gli esami di Stato prevede uno ” screening” tra 10.000 soggetti tra personale docente, Ata e Docente. Ovviamente non coinvolgerà tutti in quanto tra studenti docenti e ATA i soggetti coinvolti sono molti di più.

Se un simile Piano Sicurezza fosse attuato anche nelle altre regione, come sarebbe auspicabile, costerebbe varie centinaia di milioni di euro.