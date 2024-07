Prende la licenza media a 93 anni, la guerra gli aveva strappato “il pezzo di carta”: l’insaziabile sete d’apprendimento vale pure per i pensionati

Il 2024 si ricorderà per i diplomi di Stato rilasciati ai pensionati. Soprattutto in provincia di Benevento. È di pochi giorni fa la notizia dell’esame di Stato di scuola secondaria raggiunto, a 77 anni, da Antonio Pacifico di San Bartolomeo in Galdo, con tanto di commissari che non hanno retto all’emozione e si sono messi a piangere. Il 1° luglio le stesse emozioni sono state provate da Marianna Pace, la studentessa più adulta di tutto il Centro provinciale Istruzione degli Adulti di Benevento: a 93 anni, ben portati, la donna, con otto decenni di ritardo, ha coronato il sogno di conseguire il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, la cosiddetta licenza media.

“Sono sempre stata curiosa nella vita e mi ritengo abbastanza colta – commenta la neo diplomata – ma, purtroppo, mi mancava il cosiddetto ‘pezzo di carta’ che oggi ho ottenuto in un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e serenità”.

Marianna, originaria di Canosa di Puglia, giunse a Benevento nel 1950, dopo aver sposato un sannita. In età giovanile, scrive l’Ansa, il papà si accorse ben presto dello spirito fervido e curioso della figlia che riportava risultati brillanti in tutte le materie scolastiche, le aveva promesso di farle proseguire gli studi, ma la guerra e alcune spiacevoli vicissitudini familiari sconvolsero i piani costringendola a fermarsi alla quinta elementare.

Negli anni ha comunque conseguito il diploma di ‘taglio e cucito’ e poi, quando è diventata madre, ha seguito l’andamento scolastico dei figli con passione e in maniera zelante, con quella marcia e motivazione tipiche di chi nasce con un’insaziabile sete di apprendimento e, consapevole del potere della conoscenza, ha cura nel disciplinare i propri cari.

“La signora Anna – aggiunge la dirigente scolastica Antonella Gramazio – rappresenta un prezioso punto di riferimento ed una stimolante fonte di ispirazione per docenti e studenti, oltre che una figura di fascino, simpatia e raffinatezza con il suo distintivo modo di relazionarsi, esprimersi e sorridere”.

Forse, però, la signora Anna potrebbe non fermarsi alla licenza media: è probabile che a settembre si presenti di nuovo a scuola per frequentare il secondo ciclo del Cpia, sempre di Benevento, per coronare una secondo sogno, quello del conseguimento della maturità.