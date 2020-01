Prestito in convenzione NoiPA per insegnanti come funziona

Per ottenere un prestito in convenzione NoiPA presso un istituto di credito, basta seguire una semplice procedura e se ne potrà usufruire in tempi brevi.

Anche i docenti e il personale Ata infatti possono fruire di un prestito in convezione NoiPa per alcune esigenze. Tutti i lavoratori della scuola, infatti, possono richiedere un prestito con cessione del quinto NoiPA in convenzione, beneficiando di condizioni vantaggiose e tempistiche ridotte, grazie all’accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gli istituti di credito aderenti all’iniziativa.

Il prestito per insegnanti si può ottenere tramite la Cessione del Quinto. Questa forma di prestito permette di ottenere elevate somme di denaro, fino a 75.000 euro e di restituirle comodamente, entro un periodo massimo di 10 anni, con una rata che può arrivare fino ad un quinto del proprio stipendio mensile netto.

Vantaggi della Cessione del Quinto NoiPA

Grazie alla convenzione stipulata si può beneficiare della Cessione del Quinto a condizioni agevolate e tempistiche ridotte, con la possibilità di richiedere online un preventivo in convenzione NoiPA gratuito.

la comodità di rimborsare il finanziamento direttamente con trattenute sullo stipendio o cedolino pensione evitando code alla posta o in banca;

la possibilità della concessione del prestito di cessione del quinto anche in presenza di altri finanziamenti, protesti o pignoramenti in corso;

la tranquillità di un finanziamento coperto da polizza assicurativa in caso di decesso o perdita dell’impiego e soprattutto tasso fisso per tutta la durata del prestito;

la sottoscrizione del finanziamento è a firma singola;

non occorre motivazione del finanziamento da richiedere;

la possibilità di consolidare altri prestiti con una sola operazione.

Ecco un facile esempio: Importo dovuto al cliente € 30.007,59; rimborsabile in 120 rate mensili con importo fisso di € 300 cadauna; Importo totale dovuto dal Consumatore € 36.000,00; TAN Fisso 2,99%, TAEG Fisso 3,80%. Le condizioni dell’esempio e l’importo indicato possono variare in funzione dell’età del richiedente dipendente pubblico, dell’importo richiesto, della durata del finanziamento e, limitatamente ai dipendenti pubblici. Per richiedere un prestito NoiPA è sufficiente avere con sé: documento di identità valido; tessera sanitaria e ultima busta paga. CREDION s.r.l. vanta una pluriennale esperienza nei prestiti NoiPA in convenzione. È possibile richiedere una consulenza gratuita e senza impegno per verificare rata, durata e importo del prestito. I consulenti CREDION sono a disposizione per dare tutte le informazioni. RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO: Numero fisso 095531177 Whatsapp 3208330844