Procedura per presentare la domanda per ATA 24 mesi

Per presentare la domanda per i diversi profili del personale ATA, poiché le disposizioni prevedono l’invio solo on line, è opportuno conoscere tutta la procedura da mettere in atto.

Credenziali Istanze OnLine oppure Spid

Per prima cosa ogni aspirante deve registrarsi presso le “istanze on line” del sito ministeriale, utilizzando le proprie credenziali, per far ciò deve avere una mail;

Può anche accedere a “istanze on line” se in possesso dello SPID.

Graduatorie Ata 24 mesi

Dopo aver operato l’accesso nelle istanze online si apre una lista di istanze da poter eseguire; nel nostro caso l’aspirante deve accedere a “graduatorie permanenti ATA 24 mesi – presentazione domanda” e cliccare il tasto “vai alla compilazione”, qui l’aspirante riceve tutta una serie di suggerimenti che deve attenzionare per evitare di commettere errori.

Dopo aver letto tutte le informazioni clicca il tasto “accedi” e iniziare a compilare la domanda con l’inserimento della provincia scelta, quindi procedere al passaggio successivo inserendo tutti i dati personali e i recapiti dove ricevere eventuali comunicazioni (mail e telefono).

Modello B1 e Modello B2

Nel passaggio successivo viene l’aspirante si trova a dover compilare la domanda e nello specifico dovrà:

Se deve inserirsi nella graduatoria compilare il modello B1 e inserire i tioli culturali e di servizio.

Per aggiornare la graduatoria deve compilare il modello B2 e inserire eventuali titoli o servizio.

Sono facoltative le seguenti voci:

Titoli specifici come assistente tecnico (se l’aspirante ha titolo per inserirsi nella graduatoria di Assistente tecnico e ha già compilato i modelli B1 e/o B2 ed ha selezionato il profilo di assistente tecnico.)

I titoli di riserva sono facoltativi e vanno compilati solo se sono stati compilati i modelli B1 e B2.

Modello F e modello H

Eventuale rinuncia alle supplenze , nel qual caso deve compilare il modello F.

, nel qual caso deve compilare il modello F. Se ha diritto all’attribuzione di priorità deve compilare il modello H.

Altre dichiarazioni e inoltro

Infine deve inserire eventuali altre dichiarazioni e note alla domanda. Come ultimo passaggio l’aspirante deve inoltrare la domanda.