Ultimo giorno di scuola, docente in lacrime: gli studenti la salutano salendo sui banchi e citando “oh capitano, mio capitano, ci mancherai”

Ultimo giorno di scuola, docente in lacrime: gli studenti la salutano salendo...

L’ultima campanella è suonata per tantissime regioni di Italia (ne mancano all’appello ancora diverse). Su Tik Tok tantissimi sono i video di saluto tra studenti e docenti per l’ultimo giorno di scuola.

Tra i saluti, ce n’è stato uno che ha colpito la nostra attenzione, una sorta di trend internazionale che diversi giovani utenti stanno mettendo in atto sul social made in Cina: si tratta di riproporre la scena finale de L’attimo fuggente, con Robin Williams, in cui gli studenti rendono omaggio al loro amato professore citando la poesia di Walt Whitman “Oh capitano! Mio capitano” salendo sui banchi.

Una classe di una scuola italiana ha messo in scena il saluto, lasciando la docente senza parole, con lacrime di commozione. Ecco il video integrale postato da una delle studentesse.