Professoressa offre in prestito i propri libri, ecco come funziona la Biblioteca privata “Santa Maria”

Professoressa offre in prestito i propri libri, ecco come funziona la Biblioteca...

Si chiama Biblioteca privata “Santa Maria” ed è la bella idea di una professoressa di lettere di lettere e storia che ha deciso di aprire le porte di casa sua a chiunque voglia prendere in prestito, gratuitamente, uno dei tanti libri che riempiono la sua casa a Gangi, un Comune di seimila abitanti in provincia di Palermo.

Così come ha raccontato a Repubblica Palermo, la docente Carola Lo Nero, che insegna all’Istituto Stenio di Termini Imerese, ha deciso insieme al marito di mettere a disposizione della comunità i testi presenti nella sua abitazione. Il suo sogno Carola è quello di dar vita nel territorio delle Madonie ad una vera e propria rete di biblioteche di privati cittadini che mettono a disposizione i loro libri per le comunità.

“Questa è una biblioteca privata sita a Gangi che raccoglie circa 1000 volumi offerti gratuitamente in prestito a chi ne farà richiesta – leggiamo nel primo post pubblicato a gennaio su Facebook -. Il servizio al prestito avviene prenotando il libro su questa pagina o tramite mail. I volumi sono divisi per vari soggetti tra cui letteratura, storia, letteratura di viaggio, scienze naturali, storia della Sicilia, letteratura per bambini e ragazzi, letteratura e saggistica in lingua inglese. Noi crediamo nel principio che il libro, nato come strumento per la diffusione della conoscenza, diventi bene comune creato, quindi, per essere condiviso. Uno strumento che favorisce la relazione tra individui promuovendo reti di solidarietà spontanea e diretta tra le persone.”

“Anche per la Biblioteca “Santa Maria” – leggiamo in un altro post – valgono le regole condivise da tutte le biblioteche pubbliche: tutti i volumi vengono dati in prestito gratuitamente e poi restituiti. Sarà nostro compito condividerli con voi via web, ma le visite in loco non sono certo sconsigliate!”