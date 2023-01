Progetti contro bullismo e cyberbullismo, la Regione Piemonte finanzia 32 scuole superiori

Sono 32 gli istituti superiori che riceveranno dalla Regione Piemonte un contributo complessivo di 173.000 euro da investire in progetti di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Si tratta di 17 istituti (di cui 2 scuole paritarie) tra Torino e città metropolitana, 5 nel Novarese, 4 nel Cuneese, 3 nell’Astigiano, 2 nell’Alessandrino, una nel Verbano. L’elenco

“Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza educativa, dall’impatto sociale devastante, sia per chi subìsce il bullismo sia per chi vi assiste: è ora di dire basta – sostiene l’assessore regionale all’istruzione Elena Chiorino – I dati del Ministero illustrano come circa il 25% dei ragazzi ha subìto episodi di bullismo con una diminuzione addirittura di attesa di vita, depressione e abbandono scolastico. Non possiamo rimanere inerti e il ruolo della scuola, come quello degli insegnanti, è determinante”.

Ad ogni scuola spetterà un contributo fino a 6.000 euro per realizzare entro la fine dell’anno scolastico percorsi didattico-educativi rivolti agli studenti. Parte delle risorse potranno inoltre essere utilizzati per servizi di supporto psicologico.

“Abbiamo a cuore la scuola, chi ci vive e lavora ogni giorno perché nella scuola si formano gli adulti di domani – aggiunge Chiorino – La sfida di oggi è prendersi cura del futuro dei nostri ragazzi, partendo dalla qualità dell’istruzione e rimettendo la scuola al centro, con la consapevolezza che è proprio da qui che si creano le radici per formare le generazioni future”.