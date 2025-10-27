Progetto studente-atleta di alto livello a.s. 2025/26, adesioni dal 29 ottobre al 20 dicembre

Continua la sperimentazione del MIM dedicata agli studenti-atleti di alto livello.

Con nota del 24 ottobre 2025 il Ministero spiega alle scuole secondarie di secondo grado come aderire al progetto.

Alla nota sono allegati un documento contenente le informazioni tecniche e operative, un altro con i requisiti di ammissione al progetto e infine il format che dovranno compilare gli Enti certificatori.

Ai fini dell’adesione al progetto, le scuole dovranno accedere alla piattaforma dedicata, raggiungibile al seguente link https://www.progettostudentiatleti.it/ (piattaforma ancora in aggiornamento), registrare l’Istituto scolastico e lo studente-atleta, secondo le indicazioni presenti nella sezione Documentazione della piattaforma medesima, ove sono consultabili la Guida e le FAQ.

La procedura per la presentazione delle domande di adesione al progetto sarà attiva dal 29 ottobre al 20 dicembre 2025.

NOTA E ALLEGATI